Biden limitará el precio de los medicamentos para mayores de 65 años

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles una medida que obligará a las grandes farmacéuticas a reducir el coste de 27 medicamentos por haber subido su precio por encima de la tasa de inflación en los últimos dos años.

La medida no beneficiará a todos los estadounidenses. Solo podrán acogerse a ella aquellos mayores de 65 años que forman parte del sistema de salud público “Medicare”, es decir unos 60 millones de personas que suponen el 18% de la población del país.

“Terminemos el trabajo, hagamos que todo el mundo pueda acceder a medicinas con receta con costes más bajos”, afirmó el mandatario durante un discurso en la Universidad de Nevada, ubicada en la ciudad de Las Vegas.

Basándose en la Ley de Reducción de la Inflación, aprobada por el Congreso el año pasado, estas empresas deberán bajar los costes de un grupo de 27 fármacos -entre los que se encuentran anticoagulantes o fármacos antibacterianos- a partir del 1 de abril.

La medida, que forma parte del plan “Medicare”, haría descender los gastos de bolsillo de las personas mayores de 65 años un máximo de hasta 390 dólares, según informó este miércoles el Departamento de Salud de EE.UU.

Un informe de este departamento publicado en septiembre reveló que desde 2021 los precios de 1.200 medicamentos solo disponibles con receta aumentaron por encima de la inflación.

“Gastamos más en medicamentos recetados que cualquier país avanzado. Piensen en cualquier fármaco y podrían conseguirlo en toda Europa mucho más barato. No es justo”, aseguró el jefe del Ejecutivo.

Durante el acto en Las Vegas, Biden también habló de sus medidas para rebajar el precio de la insulina a través de “Medicare”, lo que permitirá a pacientes de más de 65 años pagar un máximo de 35 dólares al mes por este medicamento.

En Estados Unidos, unos 30 millones de personas tienen diabetes, de los que 7 millones necesitan insulina a diario, según la Asociación Estadounidense de Diabetes.

Asimismo, la Casa Blanca comunicó este miércoles que, de acuerdo a un informe sobre la financiación de “Medicare” dentro del presupuesto para 2024, los fondos para este plan sanitario estarían cubiertos hasta 2032 y no hasta 2028 como se preveía.

Una estimación que se basó parcialmente en el aumento de un 1,2 % en los impuestos a los contribuyentes estadounidenses con rentas de más de 400.000 dólares anuales.

En ese sentido, los ingresos adicionales que se obtendrían desde este año fiscal hasta 2033 ascenderían a 1.451 billones de dólares, con lo que “Medicare” estaría “suficientemente financiado”, según los pronósticos reflejados en el presupuesto de Biden.

“Vamos a construir una economía para las clases medias y trabajadoras, no solo para los más ricos”, sentenció Biden desde Las Vegas.

La bajada de los precios de medicamentos es uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses y el presidente lo ha usado en ocasiones para atacar a la oposición republicana, consciente de que será un asunto de peso de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

El mandatario aún no ha anunciado oficialmente su campaña para la reelección en estos comicios pero ha dicho repetidamente que tiene intención de volver a competir por el cargo.