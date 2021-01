Biden no renovará los contratos de su Gobierno con cárceles privadas

Washington, (EFE News).- El presidente, Joe Biden, firmará este martes una orden ejecutiva para no renovar los contratos de su Gobierno con las empresas que gestionan cárceles privadas, en un intento por aumentar la seguridad en esos recintos y atajar la discriminación que sufren afroamericanos e hispanos.

En una rueda de prensa, Susan Rice, asesora de Biden para política interna, adelantó la intención del mandatario de firmar esta tarde esa orden ejecutiva como parte de un paquete para avanzar en su política de igualdad racial.

En concreto, de acuerdo a esa fuente, la orden de Biden instruirá al Departamento de Justicia a que no renueve ningún contrato con las compañías que gestionan prisiones porque, de acuerdo a un órgano independiente del Gobierno, esas instalaciones son menos “seguras” que las que públicas.

“El presidente Biden se ha comprometido a acabar con el encarcelamiento masivo, mientras hace que nuestras comunidades estén más seguras. Y eso empieza con acabar con la dependencia del Gobierno federal en las prisiones privadas”, afirmó Rice.

En 2016, en un intento por reformar el sistema penal, el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) implementó una normativa para reducir los contratos del Ejecutivo con compañías privadas; pero su sucesor, Donald Trump, anuló esa norma poco después de llegar a la Casa Blanca en 2017.

Algunas de las compañías que gestionan cárceles donaron grandes cantidades de dinero a Trump durante su campaña para las elecciones de noviembre, en las que ganó Biden.

Entre los donantes del exmandatario figuraban GEO Group y CoreCivic, que también regentan centros de detención para inmigrantes indocumentados y vieron crecer sus beneficios bajo la Administración de Trump.

La orden de Biden solo afecta a las cárceles federales que gestionan esas empresas y no a los centros de detención de inmigrantes, especificó Rice.

La medida de Biden se engloba dentro de sus programa de igualdad racial porque, actualmente, los afroamericanos tienen 5,9 más probabilidades de ser encarcelados que sus pares blancos, mientras que los hispanos tienen 3,1 más probabilidades de acabar en prisiones que los blancos, según un informe de la organización por un sistema judicial justo The Sentencing Project.

ACCESO IGUALITARIO A LA VIVIENDA Y MEDIDAS CONTRA EL RACISMO

Por otro lado, Biden firmará también hoy un memorándum que pide al Departamento de Vivienda que se asegure de que todos los ciudadanos tienen la misma oportunidad para acceder a una vivienda, independientemente de su color de piel.

Igualmente, suscribirá otro memorándum que pide a diferentes departamentos que implementen medidas para acabar contra la xenofobia contra los asiático estadounidenses, que han sufrido una mayor violencia durante el último año.

Por último, Biden proclamará otra medida para fortalecer la relación entre el Gobierno federal y las tribus indígenas americanas y nativas de Alaska.

Biden ha hecho de la igualdad racial una parte central de su agenda y, la semana pasada, poco después de su investidura presidencial, ya firmó órdenes ejecutivas incluida la instrucción para que el Gobierno federal “adopte un enfoque integral en la promoción de la equidad para todos, incluidas las personas de color y otras que, históricamente, han sido desatendidas, marginadas y afectadas negativamente por la pobreza y la desigualdad”.

