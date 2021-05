Biden ordena redoblar esfuerzos de EEUU para averiguar origen de la pandemia

Washington, (EFE News).- El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este miércoles que ha pedido a los servicios de Inteligencia de EE.UU. que “redoblen sus esfuerzos” para averiguar el origen de la pandemia de la covid-19, después de que la teoría de que surgió en un laboratorio de Wuhan (China) ha ganado enteros en los últimos días.

“Ahora le he pedido a la comunidad de Inteligencia que redoble sus esfuerzos para recopilar y analizar información que pueda acercarnos a una conclusión definitiva, y que me informe en 90 días”, dijo Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca sobre el origen del coronavirus.

El mandatario explicó que la Inteligencia estadounidense valora ahora “dos escenarios probables”: si surgió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio.

En este sentido, Biden señaló que dos de los cuerpos de los servicios de Inteligencia de EE.UU. se inclinan hacia el primer escenario y otro más hacia el segundo.

“Cada uno con una confianza baja o moderada, la mayoría no creen que haya suficiente información para evaluar que uno sea más probable que el otro”, aseveró.

Además, el mandatario aseguró que EE.UU. y sus socios presionarán a China para que participe en una investigación internacional “completa, transparente y basada en pruebas” y para proporcionar acceso a todos los datos y pruebas relevantes.

El principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, apuntó este martes que “no está convencido” de que el virus mortal se haya desarrollado de forma natural y alentó a que se realicen más investigaciones sobre sus orígenes.

Biden hizo estas declaraciones después de que Estados Unidos pidiera este martes a la Organización Mundial de la Salud (OMS) estudios “independientes y transparentes” del origen del coronavirus causante de la covid-19.

Estados Unidos manifestó ya en febrero su insatisfacción con los resultados preliminares de las investigaciones realizadas a principios de este año por expertos internacionales en Wuhan para buscar el posible origen de la pandemia, y consideró que las autoridades chinas habían ocultado datos a esa misión de la OMS.

Los expertos indicaron entonces, tras cuatro semanas de trabajo en China, que la hipótesis más probable del origen del nuevo coronavirus era que se había transmitido al ser humano desde animales salvajes vía una o más especies que actuaron como intermediarias.

