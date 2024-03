Biden pide al Congreso no “enterrar” el asalto del 6 de enero y defender elecciones libres

Washington, (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió este viernes a los congresista no enterrar la verdad sobre el 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio, y les pidió defender unas elecciones libres y transparentes en contraposición a la actitud del expresidente Donald Trump.

“Mi predecesor y algunos de vosotros aquí buscan enterrar la verdad del 6 de enero. Yo no haré esto. Este es el momento de decir la verdad y enterrar las mentiras”, sostuvo en su discurso ante el estado de la Unión.

Ese 6 de enero de 2021 una horda de defensores del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) asaltaron el Capitolio mientras se certificaba la victoria de Biden en las elecciones del noviembre anterior.

“Esta es la verdad. No puedes amar a tu país sólo cuando ganas. Como he hecho desde que fui elegido para el cargo, les pido a todos, sin distinción de partidos, que se unan y defiendan nuestra democracia. Recuerden su juramento de defenderla contra todas las amenazas – extranjeras y nacionales”, apuntó.

No hay lugar para la violencia política, subrayó. “La historia nos está observando”.

Trump sigue alegando que ganó las presidenciales de 2020 y se postula de nuevo a la Casa Blanca sin haber cambiado ese discurso.

El actual mandatario no citó su nombre de forma explícita, pero la advertencia llega en un momento en que ambos partidarios, si no hay una sorpresa mayúscula, se enfrentarán de nuevo en las urnas el próximo noviembre.