Biden presenta a un general afroamericano para liderar el Estado Mayor Conjunto de EE.UU.

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este jueves al general afroamericano y piloto de combate Charles Q. Brown como su candidato para convertirse en jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.

De ser confirmado por el Senado, Brown, de 61 años, se convertiría en la segunda persona de raza negra en llegar al puesto tres décadas después del fallecido Colin Powell, y junto al secretario de Defensa, Lloyd Austin, sería la primera vez que dos afroamericanos ocupan la cúpula del Pentágono.

Brown, que hasta ahora ha ejercido como jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, puesto para el que fue nominado por el expresidente Donald Trump (2017-2021), sustituiría al general Mark Milley, que se retira en septiembre.

“El general Brown es un guerrero que ha sido comandante en Europa, en Oriente Medio y después en el Indopacífico. Tiene un conocimiento único de nuestras operaciones y teatros operacionales y una visión estratégica para entender cómo trabajan todos juntos para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”, dijo Biden en un acto en la Casa Blanca.

El presidente, que en algunos momentos de su discurso se refirió al general como CQ, subrayó que Brown ha sabido ganarse el respeto de todos los que han trabajado junto a él.

“Y más que eso, se ha ganado el respecto de nuestros aliados y socios en el mundo, que consideran al general Brown como un socio de confianza y un estratega de primera clase”, indicó Biden, quien entre otros logros del general citó haber ayudado a construir una coalición de más de 80 países frente al grupo Estado Islámico (EI) en Oriente Medio.

Brown no es conocido por sus dotes oratorias, a diferencia del general Mark Milley, pero ha sido muy vocal cuando tocaba hacerlo.

Durante las protestas raciales en EE.UU. tras el asesinato del afroamericano George Floyd en mayo de 2020, el entonces presidente, Trump, amenazó con invocar la Ley de Insurrección para mandar tropas para sofocar los disturbios y Brown publicó un vídeo de 5 minutos en un gesto poco habitual por parte de un alto rango militar.

“Estoy pensando en cómo las emociones me llenan no solo por George Floyd, sino también por los muchos afroamericanos que han sufrido el mismo destino que George Floyd”, aseguraba el general en la grabación.

Acto seguido, hablaba de EE.UU. como “tierra de libertad” e “igualdad”: “Estoy pensando en una historia de problemas raciales y en mis propias experiencias que no siempre hablaron de libertad e igualdad”, lamentaba Brown, en un gesto único por parte de un general que había sido promocionado por Trump.

De ser confirmado, a Brown le tocará dirigir los esfuerzos de EE.UU. para apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia y liderar la estrategia de su país frente a la amenaza militar de China.