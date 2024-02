Biden recibe un “chequeo” médico anual en medio de críticas sobre su edad y estado de salud

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se sometió este miércoles a un chequeo médico anual, en medio de críticas a su edad y cuestionamientos sobre su estado de salud de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Tras el examen, realizado por el internista de la Casa Blanca Kevin O’Connor, Biden bromeó ante la prensa sobre los resultados, que se darán a conocer públicamente este mismo miércoles.

“Dijeron que me veo muy joven”, dijo el presidente, de 81 años, añadiendo que el examen salió igual que el del año pasado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, avanzó también que el médico se quedó satisfecho con los resultados.

“El presidente no necesita un test cognitivo. Y esta no es mi opinión, es la opinión de su médico y la de su neurólogo. (…) Se somete a una prueba cognitiva cada día, al pasar de un tema a otro”, sostuvo en una conferencia de prensa.

Jean-Pierre insistió en que Biden ha sido capaz de ejercer su labor en los últimos tres años y subrayó que “no hay que olvidar que está liderando una Presidencia histórica”.

Tanto la oposición republicana como algunos miembros de su propio partido han cuestionado el estado de salud del mandatario, quien aspira a obtener la candidatura demócrata para las presidenciales de este año.

Los señalamientos se vieron reforzados después de que un informe del fiscal especial que estudiaba el manejo de documentos clasificados por parte de Biden asegurara este mes que mostró una “memoria significativamente limitada” durante los interrogatorios que se le hicieron en 2023.

El fiscal especial, Robert K Hur, reveló a su vez que Biden no se acordó de las fechas en las que ocupó la Vicepresidencia y que tuvo dificultades para recordar la fecha de la muerte de su hijo Beau, que fue en 2015.

El informe médico tras el chequeo anual del año pasado concluyó que Biden gozaba de buena salud y era “apto” para seguir ejerciendo el cargo.

“Es un hombre de 80 años sano, vigoroso y apto para ejercer con éxito las labores de la Presidencia, incluidas las tareas de jefe del Ejecutivo, jefe de Estado y comandante en jefe”, afirmó entonces el médico de la Casa Blanca.