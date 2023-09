Biden urge a las universidades a fomentar la diversidad pese al fallo del Supremo

Washington, (EFE).- El Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, urgió este jueves a las universidades del país a hacer mayores esfuerzos por fomentar la diversidad entre los estudiantes, ampliando sus programas de ayuda financiera y saliendo a buscar posibles alumnos en comunidades predominantemente hispanas o afroamericanas.

Esas recomendaciones aparecen en un informe publicado este jueves por el Departamento de Educación y que forma parte de los esfuerzos de la Administración para promover la diversidad después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. acabara en junio de este año con la discriminación positiva en las universidades.

En declaraciones a EFE, el secretario de Educación, Miguel Cardona, subrayó la vital relevancia de la diversidad para el futuro de Estados Unidos.

“En primer lugar, deseamos reconocer el hecho de que este país es más fuerte gracias a su diversidad. Queremos destacar que, si pretendemos crecer como nación, si aspiramos a competir a nivel internacional, debemos abrazar la enriquecedora diversidad de nuestros estudiantes”, expresó Cardona.

En el informe, el departamento dirigido por Cardona alienta a las universidades a tomar diversas medidas para fomentar la diversidad, desde simplificar los procesos de solicitud hasta expandir sus becas para reducir el costo de la matrícula y eliminar las barreras que enfrentan los estudiantes de bajos recursos.

También se insta a las instituciones educativas a realizar esfuerzos de reclutamiento en escuelas secundarias, colegios comunitarios y universidades que históricamente atraen a un mayor número de estudiantes pertenecientes a minorías, específicamente hispanos y afroamericanos.

El fallo del Tribunal Supremo establece que la raza no puede ser un factor considerado por las universidades al admitir a estudiantes, pero el Gobierno anima las instituciones de educación superior a dar una “consideración significativa” a las adversidades que enfrentan los estudiantes debido a su raza o situación financiera.

No obstante, las recomendaciones del Departamento de Educación no son de carácter obligatorio y las universidades pueden admitir a los estudiantes que quieran.