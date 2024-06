Bielsa frena la euforia al menos hasta que Uruguay se mida con los mejores

East Rutherford (EE.UU.), (EFE).- Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, evitó colgar el cartel de favorito en la Copa América a Uruguay, al menos hasta que se mida con los mejores equipos del torneo, tras dos victorias en dos partidos incluyendo la goleada por 5-0 contra Bolivia.

“Para sacar esas conclusiones hay muchos pasos que no se han dado. Sin minusvalorar la fortaleza de los dos equipos que enfrentamos (Panamá y Bolivia), esos equipos no figuran entre los asignados previamente como los mejores equipos de esta competencia”, dijo en una rueda de prensa.

“En el fútbol actual, una cosa es atribuirle a un equipo una potencialidad justificada (…) y otra es que logre confirmarlo al poderío y los recursos de los mejores exponentes. Si uno no hace eso, sacar conclusiones me parece que es incorrecto”, añadió.

No obstante, el entrenador sí reconoció que van “dando pasos” y que “lo de hoy fue mejor que lo anterior”.

Uruguay cerrará el grupo C contra Estados Unidos y está virtualmente clasificada para cuartos salvo que se de una combinación altamente improbable y con goleadas de escándalo.

Sobre el duelo contra Bolivia, Bielsa destacó “el porcentaje de eficacia” de cara al arco y también su fluidez en la parcela ofensiva.

“La mayoría de las veces que Uruguay llegó a la altura del último tercio del campo rival, logró cambiar la velocidad la jugada y convertir las posesiones en situaciones profundas, agresivas, con peligro. Hubo un periodo de 15 minutos en el segundo tiempo, un poco más un poco menos, donde la circulación y la posesión no se transformaron en peligro, pero en el resto del partido sí hubo posesión, circulación y peligro”, argumentó.

“En el partido anterior (contra Panamá), tuvimos 15 minutos en el segundo tiempo de un rendimiento diferente al que tuvimos en el resto del partido y hoy en el segundo tiempo también hubo un periodo un poco más largo en donde la producción fue diferente. Si bien no sufrimos situaciones en nuestro arco, dejamos de crear por un periodo de tiempo peligro en el arco rival”, agregó.

Bielsa tuvo palabras asimismo para dos jugadores en particular. Sobre Federico Valverde comentó que su gol fue “muy de su estilo, muy de lo que representa”.

“Y en algunos momentos del partido de hoy se asemejó al jugador que luce en el Real Madrid y eso para nosotros y para él es un objetivo”, dijo.

Además, el entrenador habló de Luis Suárez, coreado por el estadio en varias ocasiones y que tuvo sus primeros minutos en la Copa América entrando ya en el desenlace.

“Es (el cariño de los fans) un reconocimiento absolutamente merecido por la trayectoria de Luis Suárez. Me parece legítimo: el público quiere ver a sus ídolos y sin lugar a duda Luis Suárez lo es”, aseguró.