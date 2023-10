Billboard debatirá en Miami sobre una música latina cada vez más diversificada

Miami, (EFE).- Billboard comenzará este lunes su Semana de la Música Latina, un cónclave anual que se celebra en el marco de sus premios Latin Billboard y que reunirá a estrellas como Shakira y a líderes de esta industria, quienes abordarán la situación de una música de sabor hispano ya no solo global sino cada vez más diversa.

“La música latina se ha diversificado y ya no es solamente urbana”, dijo a EFE la directora de contenido en español de Billboard, Leila Cobo, días antes del comienzo de esta semana de paneles, charlas y recitales íntimos que se desarrollará en el Faena Forum de Miami Beach, en el sur de Florida (EEUU).

La ejecutiva destacó a modo de ejemplo el protagonismo del regional mexicano, un género que este año reina en la lista de nominaciones de los premios Latin Billboard, que se celebrarán el jueves en el Watsco Center de Coral Gables, ciudad aledaña a Miami, en la que con 21 candidaturas se alza como favorito el mexicano Peso Pluma.

Pero también el pop vive un “resurgir” y se ha posicionado muy bien en el gusto actual de la mayoría, y para muestra el caso de Shakira, que “sigue siendo un artista pop total”, señala Cobo, sobre la colombiana, quien este año rompió récords gracias a “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” junto al argentino DJ Bizarrap y el miércoles hablará sobre sus procesos creativos y planes futuros.

“Creo que hay público para todo”, asevera la ejecutiva, tras mencionar también los casos de Karol G, que cada vez apuesta por un sonido más pop, así como Fonseca, que será parte de este evento, y el grupo Morat, a quienes les ha ido muy bien en el último año.

En la primera fecha de la Semana de la Música Latina, Rob Jonas, presidente de Luminate, firma de investigación y análisis especializada en entretenimiento, subirá al escenario para mostrar los hallazgos de su más reciente reporte sobre la música latina, y lo hace bajo un título ilustrativo: “¿Quién Exactamente Escucha Música En Español? ¡Todos!”.

El éxito de las giras de artistas de la música mexicana será puesto de relieve en un panel con ejecutivos de la promotora Live Nation, así como la “revolución” que vienen encabezando los nuevos exponentes de este género, como Peso Pluma, Adelaido “Payo” Solís y Juan Javier Cantu (ambos del Grupo Frontera), además de Yng Lvcas y Santa Fe Klan, quienes serán parte de una mesa redonda.

La música urbana, que duda cabe, también será protagonista de esta semana de la música latina, en la que la estrella Wisin se sentará con los reconocidos productores Luny Tunes, DJ Nelson y Hyde el Químico para hablar sobre cómo es que se produce un “hit”, mientras que las leyendas Chencho Corleone y Vico C. disertarán en torno al pasado y futuro de este género.

También de México, los integrantes del grupo RBD Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher von Uckermann charlarán sobre su reciente y exitoso retorno a los escenarios, entre muchos otros artistas.

En el marco de este evento se desarrollará también la serie de conciertos Billboard En Vivo, que se llevarán a cabo en el Faena Forum y en el local Oasis de Wynwood (Miami), y cuyo arranque estará a cargo de los colombianos Mike Bahía y su pareja Greeicy, quienes actuarán de manera individual y luego en conjunto, en una presentación que han llamado “One Day, One Love”.

A ellos les seguirá el miércoles la cantante argentino-española Nathy Peluso y cerrará el viernes esta serie de conciertos el colombiano Fonseca, quien repasará sus veinte años de trayectoria.