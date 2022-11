Billie Eilish, Yatra y Wisin y Yandel encabezan festival del norte de México

Monterrey (México), (EFE).- Billie Eilish, Blink 182 y The Killers así como Sebastián Yatra y Wisin y Yandel, forman parte del elenco de la edición 2023 del festival Tecate Pa’l Norte, el mayor del norte de México y uno de los más importantes del país.

Los organizadores del evento, que antes de la pandemia congregó a más de 200.000 personas, revelaron este jueves a los artistas del festival, que se realizará los próximos 31 de marzo y 1 y 2 de abril en la norteña ciudad de Monterrey.

Ese año, el evento se ampliará a tres días en lugar de un solo fin de semana.

Los organizadores del evento anunciaron que la venta de boletos arranca este 7 de noviembre a partir de las 14.00 horas (19.00 GMT) a través del sistema Ticketmaster y sin cargo por servicio en las taquillas del auditorio Citibanamex.

En el elenco destacan artistas latinoamericanos como Café Tacvba, Carín León, Panteón Rococó, Carla Morrison, José Madero, Julieta Venegas, Miranda, Plastilina Mosh, León Larregui, Manuel Turizo, Bacilos, Los Amigos Invisibles, y Allison.

Otros artistas invitados son The 1975, 5 Seconds of Summer, Austin TV, Robin Schulz, Ryan Castro, Steve Aoki, Wallons y Willow.

En redes sociales causó de inmediato reacción el anuncio de la presencia de la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish, quien publicó su primer álbum de estudio, pero que ya ha sido reconocida con un Grammy al álbum del año y mejor álbum de pop vocal en la premiación de 2020.

Además, existe gran expectativa por ver a los artistas latinos que están incluidos dentro del Lineup como José Madero, exvocalista de Pxndax, y León Larregui, quien alcanzó la fama como vocalista de Zoé, pero que ha consolidado una carrera en solitario.

También causa particular interés Carin León, quien actualmente triunfa con el tema “La boda del huitlacoche”, que se ha convertido en un fenómeno viral. E