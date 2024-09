Bills aplastan a Jaguars y mantienen el invicto en el cierre de la semana 3 de la NFL

Redacción Deportes, (EFE).- Los Buffalo Bills, liderados por cuatro pases de anotación de Josh Allen, aplastaron 47-10 a los Jacksonville Jaguars para mantenerse invictos en el cierre de la semana 3 de la temporada 2024 de la NFL.

Allen tuvo una actuación espectacular. Completó 23 de 30 envíos para 263 yardas y cuatro envíos de anotación.

Por Jaguars, que acumuló su tercera derrota, Trevor Lawrence apenas pasó para 178 yardas y un ‘touchdown’; fue interceptado una vez y capturado en cuatro ocasiones.

Los Bills tuvieron una primera mitad demoledora en la que culminaron sus cinco series ofensivas con visita a las diagonales.

En la primera anotaron con una carrera de James Cook, aunque Tyler Bass falló el punto extra.

Las siguientes cuatro terminaron con envíos de ‘touchdown’ de Josh Allen hacia Dalton Kincaid, Keon Coleman, Khalil Shakir y Ty Johnson que enviaron el juego al descanso 34-3.

En el segundo cuarto Trevor Lawrence fue interceptado por Damar Hamlin, profundo que sufrió un paro cardíaco en un partido de enero del 2023 que lo mantuvo en estado crítico, pero que luego de una larga recuperación y de recibir el alta médica recuperó la titularidad en esta campaña.

En la segunda mitad, ante la ventaja, los Bills dieron actividad a varios suplentes; cerraron el triunfo 47-10, gracias a un ‘touchdown’ más de Ray Davis en un acarreo.

La semana 3 se inició el jueves pasado con la victoria de los New York Jets 24-3 sobre los New England Patriots.

De los 13 partidos realizados el domingo destacaron los triunfos de Baltimore Ravens 25-28 sobre Dallas Cowboys y el de Los Angeles Rams 27-24 ante San Francisco 49ers, monarcas de la Conferencia Nacional.

Las sorpresas de la jornada las dieron los New York Giants que superaron 15-21 a los Cleveland Browns y el triunfo de Carolina Panthers 22-36 sobre Las Vegas Radiers.

Además de Buffalo Bills, los otros equipos que aún marchan invictos son los campeones Kansas City Chiefs, que derrotaron 17-22 a Atlanta Falcons; Pittsburgh Steelers, superó 20-10 a Los Angeles Chargers; Minnesota Vikings, machacó 34-7 a Houston Texans; y Seattle Seahawks, que le ganó 24-3 a Miami Dolphins.