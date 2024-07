Billy Joel se despide de diez años de conciertos en el Madison Square Garden

Nueva York, (EFE).- El cantautor estadounidense Billy Joel dará el jueves un último concierto en el Madison Square Garden, la icónica sala neoyorquina en la que ha tenido una larguísima “residencia” de diez años, a razón de un concierto por mes en los que solía agotar las entradas.

Ningún artista había firmado nunca un contrato tan largo con esta sala de conciertos situada en el centro de Nueva York y que ha acogido a lo largo de su historia no solo espectáculos musicales, sino veladas de boxeo o partidos de baloncesto profesional.

Las pocas entradas aún disponibles para este concierto histórico se venden a partir de 441 dólares en el lugar más alejado del escenario, y van hasta los 6.300 dólares, cantidad que pagarán quienes estén en las primeras filas en platea.

Se cree que Joel, el autor de las famosas “Piano Man”, “Honesty” o “My life”, llamará a algunos invitados sorpresa para este último show. En el pasado ha invitado al escenario a otros cantantes como Bruce Springsteen u Olivia Rodrigo.

William Martin “Billy” Joel, un nativo de El Bronx ahora en sus 75 años, no va a dejar los escenarios tras su retirada del Madison, y de hecho ya tiene programados conciertos en varios lugares de EEUU en los próximos meses (Las Vegas, San Antonio, Saint Louis o Cleveland) e incluso en Cardiff, Reino Unido.

Él no ha ocultado que a sus 75 años aspira ya no a cantar en lugares más chicos, sino por el contrario a llenar grandes estadios para cantar sus temas que forman parte de la memoria colectiva de una generación.