Biomarcadores de la retinopatía diabética predicen el empeoramiento de la diabetes

La angiografía de campo ultra ancho ayuda a identificar factores de riesgo en la retinopatía diabética, clave para mejorar la predicción de la enfermedad

NotiPress.- El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, por lo que se presenta como una gran oportunidad para reflexionar sobre los efectos de esta enfermedad, entre ellas, las lesiones predominantemente periféricas (LPP). Un estudio indica que la LPP y la no perfusión retiniana, detectadas mediante angiografía fluoresceínica de campo ultra ancho (AFCA), pueden ser señales tempranas de que la retinopatía diabética.

“El objetivo fue evaluar la relevancia clínica de las LPP, incluidas las hemorragias y otros signos de retinopatía diabética localizados en la periferia de la retina, utilizando dos tecnologías relativamente nuevas que permiten obtener imágenes consistentes: la fotografía de fondo ocular de campo ultra ancho y la angiografía fluoresceínica de campo ultra ancho”, explica a NotiPress el Dr. Charles Wykoff, coinvestigador del estudio y profesor de oftalmología clínica, del Instituto Académico del Hospital Houston Methodist.

La investigación publicada en JAMA Ophthalmology descubrió que la presencia de LPP en la AFCA se asoció con un riesgo 1,7 veces mayor de empeoramiento de la enfermedad en un periodo de cuatro años. La no perfusión retiniana (el flujo sanguíneo alterado detectado por AFCA) también se asoció con un mayor riesgo. Casi la mitad (46%) de aquellos en el cuartil más alto de no perfusión retiniana y aproximadamente una cuarta parte (26%) de aquellos en el cuartil más bajo de no perfusión cumplieron con el criterio principal de empeoramiento de la enfermedad en un periodo de cuatro años.

“Estos resultados sugieren que el uso de la angiografía fluoresceínica de campo ultra ancho puede mejorar la capacidad de predecir el empeoramiento de la enfermedad mientras los pacientes aún se encuentran en la etapa no proliferativa, lo que respalda un papel para la AFCA en futuros sistemas de estadificación y atención clínica”, explica el Dr. Wykoff.

En efecto, un panel nacional de oftalmólogos líderes está revisando la escala de severidad de la retinopatía diabética para incorporar guías sobre el uso de la AFCA. El experto del Hospital Houston Methodist indica que “la tecnología de campo ultra ancho no está disponible en todas partes y no es necesaria para proporcionar un manejo excelente, pero está emergiendo como un medio importante para pronosticar y seguir cuidadosamente la progresión de la enfermedad”. Además, sugiere tener en cuenta “su incorporación y facilitar el acceso, según sea adecuado, para los pacientes interesados en el conocimiento adicional que puede proporcionar”.

Según las estadísticas, la retinopatía diabética es una complicación común de la diabetes mellitus y afecta a más de un tercio de las personas con este trastorno. La enfermedad conduce a la pérdida visual a través del edema macular diabético, la retinopatía diabética proliferativa y la no perfusión retiniana.

Al incorporar datos de 544 ojos recolectados en 37 sitios de la Red de Investigación Clínica de Retinopatía Diabética en América del Norte, constituye un seguimiento de la investigación de 2015 sobre la relación entre las lesiones periféricas predominantes (LPP) y la progresión de la enfermedad a formas más graves. Este nuevo análisis confirma en gran medida los hallazgos previos, aunque solo para las LPP detectadas mediante angiografía fluoresceínica con colorante (AFCA).

Wykoff afirmó que “el uso de colorante AFCA es un poco más invasivo, pero también más sensible para identificar anomalías en el flujo sanguíneo y la patología periférica que pueden indicar un empeoramiento de la enfermedad”. En la última década, la tecnología de imagen de campo ultra ancho permitió capturar el 90% de la retina de manera directa, una mejora significativa en comparación con las fotografías retinianas estándar y la angiografía fluoresceínica tradicional, las cuales solo cubren alrededor de un tercio de la retina, concentrándose en el polo posterior.