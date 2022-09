Bivol dice que le molesta pensar que después del ‘Zurdo’ Ramírez sigue Canelo

Redacción Deportes, (EFE).- El ruso Dmitri Bivol, campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, dijo que le molesta pensar que después de enfrentar el 5 de noviembre al mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez seguirá una segunda pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“Ahora tengo una gran pelea con un gran boxeador, pero me molesta un poco pensar que tengo que pelear después con ‘Canelo’, Artur Beterbiyev. Algunas veces sientes que quieres pelear contra todos los boxeadores, pero trataré de estar concentrado para ganarle al ‘Zurdo'”, explicó en rueda de prensa.

Bivol expondrá su título semipesado ante Ramírez, invicto en 44 peleas, en la Etihad Arena de Abu Dhabi el próximo 5 de noviembre.

Será el primer combate del ruso desde que dio la sorpresa y venció en mayo a Álvarez, monarca absoluto de la división súper mediana y que antes de caer ante Bivol era considerado como el mejor boxeador libra por libra.

‘Canelo’ declaró que buscará una revancha ante Bivol, ante el que intentó ganar su segundo título semipesado, por lo cual una segunda pelea entre ambos está por concretarse.

Álvarez también peleará en los próximos meses cuando complete una trilogía ante el kazajo Gennady Golovkin el próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (EE.UU.).

“Tengo que estar concentrado en esta pelea y no en ‘el Canelo’. Siempre que tengo una pelea me concentro en ella, pero por supuesto que tengo grandes planes en mi cabeza, quiero ser el mejor peleador del mundo y tener más cinturones. Ramírez es un gran boxeador porque está invicto, es más grande que yo; será un gran reto”, añadió Bivol, invicto en 20 peleas, 11 ganadas por nocaut.

Ramírez, quien de sus 44 triunfos ganó 30 antes de tiempo, buscará ante Bivol ser campeón mundial por segunda vez en su carrera luego de conquistar en 2016 el título súper mediano de la Organización Mundial de Boxeo.

“Bivol es uno de los mejores en su división, es uno de los mejores en el boxeo. Lo felicito por vencer al ‘Canelo’, aquella fue una gran noche de Bivol, ganó por decisión unánime, pero qué puedo decir, tengo un récord de 44-0”.