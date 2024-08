Blake Lively y Ryan Reynolds siempre tratan de colaborar en sus diferentes proyectos

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La actriz Blake Lively afirma que siempre se asegura poder trabajar en los proyectos de su marido, Ryan Reynolds y viceversa, y así ha ocurrido en la última película de la protagonista de “The Gossip Girl”, titulada “It Ends With Us”, una de cuyas escenas fue escrita por el famoso actor.

En una entrevista exclusiva con el portal “E! News”, la actriz confesó que su esposo jugó un papel muy especial en la realización de “It Ends With Us” (‘Romper el círculo’), y reiteró que el dúo siempre se asegura trabajar en los proyectos del otro.

Lively reveló que la estrella de “Deadpool y Wolverine” ofreció toda su experiencia creativa cuando se trató de su nueva película “It Ends With Us”.

“La icónica escena de la azotea, en realidad la escribió mi esposo”, dijo Blake en exclusiva a “E! News” en el estreno del film en la ciudad de Nueva York. “Nadie lo sabe, salvo tú”, le aclaró a la periodista.

La oportunidad de trabajar juntos es algo que Blake y Ryan aprecian: “Nos ayudamos mutuamente”, dijo la actrz.

“Él trabaja en todo lo que hago”, compartió. “Yo trabajo en todo lo que él hace. Así que sus éxitos, sus celebraciones son mías y las mías son suyas”.

Blake, de 36 años, y Ryan, de 44, que tienen tres hijas, James, de 9 años, Inez, de 7, y Betty, de 4, y un hijo, Olin, nacido en 2023, han estado ocupados en la promoción de esta película durante los últimos meses.

Ryan Reynolds además promociona “Deadpool & Wolverine”, de la factoría Marvel en la que precisamente su esposa aparece en un cameo como Lady Deadpool.