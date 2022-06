Blinken insta a aplicar la declaración de Los Ángeles sobre crisis migratoria

Washington, (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, calificó este lunes de “exitosa” la Cumbre de las Américas de Los Ángeles e instó a sus participantes a aplicar la declaración firmada para contener la crisis migratoria.

“Fue un evento exitoso en el que se puso las bases para una mayor cooperación regional. Los países asumieron compromisos significativos y concretos en una amplia gama de temas que afectan directamente a la vida de las personas”, dijo Blinken en rueda de prensa.

Entre los diferentes acuerdos de la cumbre, el jefe de la diplomacia estadounidense citó el compromiso de su Gobierno de formar a 500.000 trabajadores sanitarios para toda la región y la adopción de la primera declaración sobre inmigración firmada por países de todo el continente.

“Nuestros debates fueron intensos y los objetivos ambiciosos. Ahora, es momento de convertir en realidad lo que se acordó en Los Ángeles”, reivindicó Blinken, quien dijo que no le “cabe duda” de que así será.

Veinte países de América, entre ellos EE.UU, México, Brasil, Colombia y varios naciones centroamericanas, firmaron la semana pasada durante la cumbre de Los Ángeles una declaración en la que se comprometieron a abrir vías para acoger a refugiados, pero también a deportar a quienes no cumplan con los requisitos de asilo.

La IX Cumbre de las Américas, sin embargo, estuvo marcada por la decisión del país anfitrión de excluir a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países emisores de migrantes, porque no los considera democráticos.

Como protesta, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Bolivia, Luis Arce; y de Honduras, Xiomara Castro; no acudieron al evento, mientras que otros mandatarios, como el argentino, Alberto Fernández, hicieron pública su disconformidad durante el cónclave.