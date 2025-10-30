Bloquean orden que obligaba a jefe migratorio de EEUU a informar de detenciones en Chicago

Miami (EE.UU.), (EFE).- Una corte de apelaciones bloqueó temporalmente la orden que obligaba al comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Greg Bovino a informar diariamente a una jueza federal sobre las detenciones e incidentes que ocurran durante la campaña de control migratorio de la Administración Trump en el área de Chicago.

La suspensión fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Distrito después de que el Departamento de Justicia estadounidense entendiese que la jueza Sara Ellis se había extralimitado de sus funciones al emitir dicha orden, según se lee en un documento judicial.

La orden de Ellis, emitida el martes, “no hace más que subrayar hasta qué punto el tribunal de distrito ha excedido su función judicial al arrogarse el papel de supervisar y microgestionar las operaciones diarias de una agencia de aplicación de la ley del Poder Ejecutivo”, indicó el Departamento de Justicia.

La magistrada había ordenado que Bovino, jefe del sector El Centro de la Guardia Fronteriza, que cubre parte del sur de California, en la frontera con México, compareciera todos los días ante el tribunal para que proporcionara actualizaciones sobre la ‘Operación Blitz Medio oeste’.

Ellis restringió además el uso de gas lacrimógeno y otras tácticas controvertidas empleadas por los agentes migratorios en los barrios de la ciudad.

Lanzada el pasado 8 de septiembre, el operativo está dirigido a detener a inmigrantes indocumentados en Chicago y el estado de Illinois.

Hasta el momento fueron detenidas unas 3.000 personas en el área de Chicago, según indicó recientemente Bovino en una entrevista.