Boca derrota a San Lorenzo y Huracán se mantiene como único líder del fútbol en Argentina

Buenos Aires, (EFE).- Boca Juniors derrotó por 3-2 a San Lorenzo en el clásico de una undécima jornada que mantuvo al sorprendente Huracán como único líder tras su ajustada victoria por 1-0 sobrer Belgrano de Córdoba.

Boca, con varios reservas en el once inicial, logró revertir una desventaja inicial y con los goles de Milton Giménez y los uruguayos Marcelo Saracchi y Miguel Ángel Merentiel sumaron un triunfo que le permitió escalar a la octava posición con 17 unidades a cinco del líder Huracán.

San Lorenzo abrió la cuenta con un penalti convertido por Andrés Vombergar y la cerró con otro anotado por el paraguayo Iván Leguizamón. No obstante, se mantiene en el sótano con apenas siete unidades.

Para ambos habrá semana decisiva. Boca Juniors visitará el jueves a Cruzeiro en Belo Horizonte para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y San Lorenzo se medirá el martes con Atlético Minero por la misma instancia de Copa Libertadores tras el 1-1 en Buenos Aires.

El líder del torneo continúa siendo Huracán, que llegó a 23 puntos tras vencer este domingo a último turno por 1-0 a Belgrano de Córdoba con el tanto del chileno Williams Alarcón y pese a terminar con diez jugadores por la expulsión de Guillermo Benítez.

Para Belgrano, que también alineó un equipo alternativo, esta semana será decisiva en octavos de final de la Copa Sudamericana pues necesita revertir la derrota por 2-1 sufrida ante Athletico Paranaense.

El escolta de Huracán es el sorprendente Atlético Tucumán, que venció este domingo por 2-0 a Estudiantes y suma veintidós puntos, uno menos que Huracán, mientras que Vélez marcha tercero con 21 enteros luego de haberle ganado el sábado por 1-0 a Instituto.

El cuarto lugar quedó para Racing, que el viernes venció por 0-1 a Newell’s Old Boys con el tanto del colombiano Roger Martínez y acumula 20 puntos. Esta semana definirá su suerte en la Copa Sudamericana en casa ante Huachipato.

River Plate sigue sin lograr triunfos fuera de casa. El sábado empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima, y quedó en el noveno puesto con 16 puntos.

El equipo de Marcelo Gallardo, que hoy definió la incorporación del campeón del mundo y bicampeón de América Marcos Acuña, procedente del Sevilla, buscará este miércoles sellar su pasaporte a cuartos de final de Copa Libertadores ante Talleres luego del 0-1 obtenido en Córdoba.

Talleres, que venció el sábado por 2-1 a Independiente Rivadavia, comparte con Racing Club la cuarta posición con 20 puntos.

Independiente alcanzó su segundo triunfo consecutivo al imponerse el sábado por 1-0 a Rosario Central en la undécima jornada que se completará este lunes con tres partidos: Godoy Cruz-Deportivo Riestra, Unión-Argentinos Juniors y Defensa y Justicia-Banfield.