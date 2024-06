Bolivia se asoma al K.O. con 9 años sin ganar en Copa América y 14 derrotas seguidas

East Rutherford (EE.UU.), (EFE).- Con dos derrotas en dos encuentros, Bolivia quedó, salvo milagro histórico y altamente improbable, eliminada el jueves en la Copa América, un torneo en el que no gana un partido desde hace más de nueve años y en el que acumula 14 encuentros seguidos con derrotas.

El combinado de Antonio Carlos Zago sufrió este jueves en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) una goleada por 5-0 ante Uruguay, lo que sumado a su derrota por 2-0 ante Estados Unidos en el debut le deja prácticamente sin opciones de superar la fase de grupos.

A Bolivia le queda un último partido, el lunes contra Panamá. Sin unidades en su casillero y un -7 de diferencia de goles, solo una combinación rocambolesca y con marcadores alucinantes le permitiría pasar a cuartos frente a Uruguay (6 puntos con +7), Estados Unidos (3 puntos con +1) y Panamá (3 puntos con -1).

No obstante, el duelo contra la Roja centroamericana tiene valor para la Verde porque es su último intento en esta edición para revertir su terrible racha de derrotas seguidas en Copa América.

Según los datos de BeSoccer facilitados a EFE, Bolivia solo ha encajado derrotas en la Copa América desde un 2-3 ante Ecuador en junio de 2015.

No ganó ningún duelo en las ediciones de 2016, 2019 y 2021 y ahora solo le queda una bala para conseguirlo en la de 2024.

Esta es la peor racha de partidos consecutivos perdiendo (14) para Bolivia en su historia en la Copa América, pero hay otro tramo aún peor de duelos seguidos sin ganar en este torneo: 25 encuentros en total (con 4 empates y 21 derrotas) de 1926 a 1947.

“Tenemos el último partido (contra Panamá) prácticamente el lunes. Hay que pelear y hay que intentar salir de aquí con por lo menos una victoria, que hace nueve años que Bolivia no consigue una victoria en la Copa América”, afirmó el seleccionador Antonio Carlos Zago en rueda de prensa.

“Tenemos jóvenes que pueden mejorar mucho. Al final me quedé hablando con Bielsa (técnico de Uruguay). Elogió a nuestros jugadores (…). Si cada partido que se pierde hablamos de cambios, creo que Bolivia se quedará como se quedó ahí en los últimos 30 años”, sostuvo.