Bolsa mexicana hila 4 semanas de avances en 2023, algo no visto desde 2017

Ciudad de México, (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un 0,71 % en su principal indicador para ubicarse en 54.774,91 unidades, pero en la semana acumuló un avance del 1,53 % para así cerrar con su cuarta semana consecutiva de avances, algo no visto desde 2017.

“En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la BMV cerró la semana con una ganancia de 1,53 %, hilando con ello cuatro semanas al alza, algo no visto desde noviembre del 2022”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

Además, explicó que esta es la primera vez que el IPC comienza un año con ganancias consecutivas en las primeras cuatro semanas desde el 2017.

Siller detalló que, de las 36 principales empresas que cotizan en el índice, solo 13 registraron pérdidas durante la semana.

Con el avance en las primeras cuatro semanas, el IPC acumuló un rendimiento favorable de 13,02 % en lo que va del 2023, desde la última jornada de 2022, cuando cerró en las 48.463,86 unidades.

Asimismo, se ubicó 3,2 % por debajo de su máximo histórico registrado el 1 de abril de 2022, cuando se registraron 56.536,68 puntos.

En la sesión, el peso se apreció un 0,16 % frente al dólar, al cotizar a 18,77 unidades por billete verde, luego de cotizar 18,8 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El IPC cerró la sesión en 54.774,91 unidades, con una pérdida de 389,1 puntos y una variación negativa de 0,71 % frente a la jornada previa.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 200,1 millones de títulos por un importe de 21.765 millones de pesos (unos 1.159 millones de dólares).

De las 615 firmas que cotizaron en la jornada, 348 terminaron con sus precios al alza, 246 tuvieron pérdidas y 21 cerraron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF), con 4,33 %; de la aseguradora Quálitas (Q), con 4,1 %, y la petrolera Vista Oil & Gas (VISTA A), con 3,91 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B), con -3,97 %; de la empresa de productos domésticos, Grupo Vasconia (VASCONI); con -3,55 %; y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con -3,08 %.

En la jornada, dos de los cuatro sectores ganaron, el financiero (0,77 %) y el de materiales (0,18 %), mientras que perdieron el industrial (-1,41 %) y el de consumo frecuente (-0,73 %)