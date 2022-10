Booker y los Suns frustran a los Warriors y los Pelicans tumban a los Mavericks

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Devin Booker, con 34 puntos y siete asistencias, lideró la contundente victoria por 134-105 contra los Golden State Warriors, en una jornada de la NBA en la que los New Orleans Pelicans, sin Brandon Ingram ni Zion Williamson, tumbaron a los Dallas Mavericks del esloveno Luka Doncic.

En un reducido programa de cuatro partidos, los Suns y los Pelicans dieron un golpe en la mesa, los Washington Wizards prolongaron su buen comienzo de temporada con una victoria contra los Detroit Pistons, mientras que Los Ángeles Clippers, sin Kawhi Leonard ni Paul George, cayeron ante los Oklahoma City Thunder.

El duelo de Phoenix estuvo marcado por un duro altercado entre Devin Booker y Klay Thompson que se saldó con una doble técnica y expulsión al jugador de los Warriors, expulsado de un partido por primera vez en su larga y exitosa carrera.

SUNS 134 – WARRIORS 105

Devin Booker anotó al menos 30 puntos por tercera vez en cuatro partidos este año y lideró, junto a los 16 puntos, seis rebotes y siete asistencias de Chris Paul y al doble doble de 16 puntos y catorce rebotes de Deandre Ayton, un contundente triunfo de los Suns ante los campeones de la NBA.

Booker fue protagonista además de un altercado con Klay Thompson, quien acabó expulsado por primera vez en su carrera. Su partido acabó en el tercer período, tras 18 minutos en pista, con solo dos puntos y dos asistencias.

Tras perder a Thompson, los Warriors sufrieron un parcial de 51-28 que lanzó a los Suns hacia su tercera victoria en cuatro partidos.

Steph Curry fue el mejor de los Warriors, con 21 puntos, siete rebotes y ocho asistencias.

PELICANS 113 – MAVERICKS 111

Los Dallas Mavericks se rindieron en New Orleans pese al doble doble de 37 puntos y once rebotes de Luka Doncic, quien también repartió siete asistencias. Eso sí, el esloveno se atascó desde la línea de tres puntos y acabó con un modesto dos de quince.

Con unas grandes jugadas, Doncic sostuvo a su equipo, que llegó a tener 16 puntos de desventaja en la primera mitad, y tuvo el balón de la victoria con 2.9 segundos para el final, pero su triple fue repelido por el aro.

Los Pelicans dieron un golpe en la mesa en un día en el que no pudieron contar con Zion Williamson ni Brandon Ingram, sus estrellas más brillantes, ambos de baja por lesión. Zion arrastraba un problema de cadera, mientras que Ingram estuvo de baja por el protocolo que protege a los jugadores de los traumas en la cabeza.

Trey Murphy, con 22 puntos, lideró un grupo de ocho jugadores de los Pelicans con dobles dígitos, en el que el puertorriqueño José Alvarado aportó trece puntos, tres rebotes, tres asistencias y dos robos. El español Willy Hernangómez no tuvo minutos en la rotación de su equipo.

THUNDER 108 – CLIPPERS 94

Un magnífico Shai Gilgeous-Alexander, con 33 puntos, cinco rebotes, ocho asistencias, tres robos y tres taponazos se vengó de su exequipo, los Clippers, y le infligió la segunda derrota de la temporada.

El equipo angelino pagó las ausencias de Kawhi Leonard y Paul George. Los mejores de los Clippers fueron Luke Kennard, con quince puntos, e Ivica Zubac, con un doble doble de diez puntos y catorce rebotes.

Leonard, que se perdió la última temporada por una lesión de cruzado, no sufre lesiones, sino tiene unas pequeñas molestias y decidió no arriesgar, informó Tyronn Lue, técnico de los Clippers.

WIZARDS 120 – PISTONS 99

Empujados por 25 puntos de Kyle Kuzma y 20 del estonio Kristaps Porzingis, los Washington Wizards no fallaron en casa ante los Detroit Pistons e incrementaron su balance a 3-1 en este positivo arranque de temporada, en el que la única derrota llegó en la prórroga contra los Cleveland Cavaliers.

El mejor de los Pistons, que acumulan tres derrotas seguidas tras debutar con victoria ante los Orlando Magic, fue Bojan Bogdanovic, con 25 puntos.

– Clasificación:

. Conferencia Este:

.1. Milwaukee Bucks 2-0

.2. Washington Wizards 3-1

.3. Boston Celtics 3-1

.4. Charlotte Hornets 2-1

.5. Atlanta Hawks 2-1

.6. New York Knicks 2-1

.7. Cleveland Cavaliers 2-1

.8. Toronto Raptors 2-2

.9. Chicago Bulls 2-2

10. Brooklyn Nets 1-2

11. Philadelphia 76ers 1-3

12. Indiana Pacers 1-3

13. Detroit Pistons 1-3

14. Miami Heat 1-3

15. Orlando Magic 0-4

. Conferencia Oeste:

.1. Portland Trail Blazers 4-0

.2. Phoenix Suns 3-1

.3. New Orleans Pelicans 3-1

.4. San Antonio Spurs 3-1

.5. Utah Jazz 3-1

.6. Memphis Grizzlies 3-1

.7. Denver Nuggets 2-2

.8. Golden State Warriors 2-2

.9. Minnesota Timberwolves 2-2

10. LA Clippers 2-2

11. Dallas Mavericks 1-2

12. Houston Rockets 1-3

13. Oklahoma City Thunder 1-3

14. Sacramento Kings 0-3

15. LA Lakers 0-3.