Borrón y cuenta nueva: TSC perdona deuda estudiantil

BROWNSVILLE, Texas – A los estudiantes de Texas Southmost College se les perdonarán los saldos pendientes de las deudas que acumularon durante los semestres de otoño 2020 y primavera 2021 con la beca Clean Slate de TSC, gracias al voto unánime de la Mesa Directiva de TSC que se llevó a cabo el 14 de julio durante una reunión especial.

Más de 800 estudiantes de TSC son elegibles para la beca que llega como una ayuda adicional de parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES, por sus siglas en inglés) del Plan de Rescate de Estados Unidos. Esta ayuda complementa las inversiones autorizadas por la Mesa Directiva de TSC desde el semestre de primavera 2020 como parte del paquete de atención integral de TSC.

El año pasado, en el apogeo de la pandemia, a los estudiantes le fue otorgada una beca por $400 dólares en el semestre de primavera 2020; tuvieron la oportunidad de aprovechar la iniciativa Take 6 On Us, en la cual los estudiantes recibieron una exención por parte de TSC por seis horas de crédito en el verano de 2020, y recibieron una beca por un descuento del 20 por ciento sobre la colegiatura en el otoño de 2020 y primavera 2021.

“Como mesa directiva, nosotros votamos para hacer una inversión significativa en los estudiantes durante el año pasado, especialmente en el apogeo de la pandemia cuando muchos negocios cerraron”, dijo el Presidente de la Mesa Directiva de TSC, Rubén Herrera. “Estas iniciativas redujeron la deuda que los estudiantes tendrían que asumir para continuar sus estudios”.

La beca Clean Slate ahora brinda asistencia adicional para los estudiantes que han agotado esos subsidios. La beca será aplicada automáticamente a aquellos con un saldo impagado. No se requiere presentar una solicitud.

“Seguimos persiguiendo todas las oportunidades para aprovechar el dinero de las subvenciones federales con fondos asignados por la Mesa Directiva de TSC durante el año pasado para apoyar a nuestras comunidades en lograr su sueño de una educación superior”, dijo el Presidente de TSC, Jesús Roberto Rodríguez, Ph.D. “Estamos emocionados de reanudar las clases presenciales este otoño, reuniendo a la familia Scorpion nuevamente, y esta beca brinda a los estudiantes la oportunidad de empezar el semestre de otoño 2021 con una cuenta limpia”.

La inscripción para el semestre de otoño 2021 está en curso. Las clases empiezan el 23 de agosto. Para inscribirse, visita tsc.edu/register.