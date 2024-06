Boston se vuelcó con los Celtics en busca del anillo número 18

Boston (EE.UU.), (EFE).- A la caza del anillo 18 que les permita volver a ser la franquicia más ganadora de la historia, los fans de Boston se volcaron con sus Celtics en el partido inaugural de las Finales de la NBA frente a los Dallas Mavericks.

Desde horas antes de este primer duelo, los alrededores del TD Garden de Boston (EE.UU.) se vieron invadidos por una marea verde de aficionados de los Celtics a los que no les importó nada el desapacible día nublado y con algo de viento.

Las camisetas con el 0 de Jayson Tatum, la estrella del conjunto local, eran las más frecuentes, pero también se veían algunas de leyendas de los Celtics como Larry Bird.

Solo algunos pocos fans de los Mavericks, con los colores blanco y azul, se colaron en medio de esa auténtica fiesta verde de los Celtics para descorchar las Finales.

Algunos de ellos llegaron desde muy lejos, como Tomás y Karina, un matrimonio que vino a Boston desde República Dominicana para animar a su equipo favorito.

“Somos fanáticos de los Celtics desde la época de Larry Bird. Venimos con cierta frecuencia a ver los juegos de temporada regular y ahora que están en las Finales no podíamos perderlo”, contó Tomás a EFE.

Evidentemente, su jugador favorito de Boston es el carismático dominicano Al Horford, que con 38 años recién cumplidos y todavía rindiendo a un gran nivel en la NBA busca su primer título en la NBA.

“Yo tengo fe y confianza de que este año él va a lograr su anillo. Es un muchacho muy fajador, muy disciplinado, muy buen compañero y se lo merece”, opinó Karina.

Por su parte, Tomás reconoció que los Mavericks tienen mucho peligro con Luka Doncic y Kyrie Irving al frente.

“Pero en el emparejamiento general sigo pensando que los Celtics tienen un mejor plantel”, aseguró Tomás antes de que su esposa pronosticara un 4-1 para los Celtics en estas Finales.

Con el factor cancha a favor y tras ser claramente el mejor equipo durante la temporada regular (64-18), los Celtics parten como favoritos frente a los Mavericks y podrían conquistar su anillo número 18, lo que les permitiría desempatar con sus eternos rivales: Los Angeles Lakers (17).

Boston no gana el título desde 2008, pero ha jugado seis de las últimas ocho finales del Este. Solo en una de ellas llegó a las Finales de la NBA: las de 2022, en las que perdió ante los Golden State Warriors de Stephen Curry.