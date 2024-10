Botafogo va por la final ante un Peñarol que necesita mucho más que un milagro

Montevideo, (EFE).- El viaje de Botafogo hacia la final de la Copa Libertadores tendrá este miércoles una escala en Montevideo, donde el uruguayo Peñarol buscará evitarlo obrando un verdadero milagro.

El 5-0 conseguido por el conjunto que dirige el portugués Artur Jorge en el encuentro de ida parece haber dictado sentencia y permitió que los brasileños pusieran un pie y medio en el partido que decidirá al campeón de la temporada 2024.

No obstante, deberán defender esa ventaja en un estadio Campeón del Siglo en el que deberán jugar sin su público, decisión que fue tomada en las últimas horas e inmediatamente generó repercusiones.

Tras los incidentes ocurridos el pasado miércoles en Río de Janeiro, el Ministerio del Interior de Uruguay decidió que los fanáticos de Botafogo no puedan ingresar al campo de Peñarol.

“Los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Río de Janeiro desencadenaron una serie de sucesos que aumentan en clima hostil, que no hacen más que pone en evidencia el alto riesgo que supone la disputa de dicho encuentro deportivo con ambas parcialidades”, detalla una carta enviada desde el Ministerio a la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Mientras tanto, el conjunto brasileño pidió este lunes que Peñarol sea sancionado por la presunta violación a los reglamentos de la Copa Libertadores en caso de que se mantenga la decisión.

“Botafogo considera que la Conmebol no puede dejar impune esa infracción y por eso estamos atentos a lo que la entidad decida, para garantizar el estricto cumplimiento del reglamento de la competición”, afirmó el actual líder del Campeonato de Brasil.

En materia de juego y con la amplia ventaja que tomó en el global, una de las principales dudas para el partido de este miércoles es si Artur Jorge pondrá en el campo a los cinco futbolistas que acumulan dos amarillas y podrían perderse una hipotética final: Alexander Barboza, John, Gregore, Igor Jesus y Luiz Henrique.

En caso de que no lo hagan, podrían sumar minutos futbolistas como Marcal, Danilo Barbosa, Óscar Romero, Tiquinho.

Del otro lado, Peñarol apostará por un once similar al que disputó los primeros 90 minutos, en el que Javier Cabrera podría reemplazar a Rodrigo Pérez.

De esta forma, uruguayos y brasileños se pondrán cara a cara en un juego en el que el local buscará tirar de épica y que los brasileños tratarán de convertir en una escala de su viaja hacia Buenos Aires.

– Alineaciones probables:

Peñarol: Washington Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera; Damián García, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Jaime Báez y Maximiliano Silvera.

Entrenador: Diego Aguirre.

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Marcal, Alex Telles; Danilo Barbosa, Marlon Freitas; Óscar Romero, Jefferson Savarino, Thiago Almada y Tiquinho.

Entrenador: Artur Jorge.

Árbitro: El chileno Piero Maza

Árbitro VAR: El chileno José Cabero.

Hora: 21:30 local (00:30 GMT del jueves).

Estadio: Campeón del Siglo, en Montevideo.