Brady batió récord y da el triunfo a Tampa Bay ante Buffalo en el tiempo extra

Redacción deportes (México), c (EFE).- Tom Brady batió o el récord de más pases completos de la NFL en el triunfo en tiempo extra de su equipo Tampa Bay 33-27 sobre Buffalo y sostiene a su escuadra en la pugna por ser el mejor de la NFC.

En la semana 14 de la NFL Brady superó la marca que ostentaba Drew Brees con 7.412 pases conectados. El envío con el que batió el récord lo lanzó a Mike Evans casi al final del segundo cuarto.

Buccaneers, 10-3, es líder del Sur de la NFC; pelea con los Cardinals y los Parckers por terminar primero en la Nacional. Los Bills, 7-6, segundos en el Este de la AFC, comprometieron su situación en la lucha por alcanzar un lugar en la postemporada.

El récord del pasador de los Buccaneers Tom Brady en sus duelos ante los Bills presagiaba el resultado, 33 ganados, tres perdidos, con el triunfo de este domingo, es la mayor cantidad de victorias contra un mismo oponente en la historia de la NFL.

Con Brady, 44 años, en los controles Tampa Bay consiguió 363 yardas totales, mantuvieron su ofensiva y prácticamente no prestaron el balón a Buffalo que sufrió tres capturas de su pasador Josh Allen y una intercepción en la primera mitad.

Tampa Bay anotó con carrera de Leonard Fournette para poner el marcador 7-0 en el primer cuarto con su octava anotación del año.

Un intercambio de goles de campo puso el marcador 10-3 a favor del campeón de la NFL a la mitad del segundo cuarto.

El espectáculo aéreo del ganador de siete anillos de Super Bowl se prolongó con una ofensiva de 10 jugadas, 75 yardas, con pase que atrapó Mike Evans, líder de la liga en recepciones de anotación con 11, que amplió la ventaja 17 por 3.

Una jugada personal de una yarda de Brady culminó una serie ofensiva de 11 jugadas en anotación y en una diferencia de 24-3 antes del descanso.

En el tercer cuarto Allen apretó 24-10 el partido con una anotación por carrera de 18 yardas y los Buccaneers respondieron con tres puntos, 27-10 ya entrados en el último cuarto.

Los Bills volvieron a la carga, con nueve minutos en el reloj Allen encontró a Dawson Knox en las diagonales para acercarse 27-17.

La reacción de Buffalo la prolongó su pasador con otro pase de anotación, ahora para Gabriel Davis y recortar la diferencia a tres puntos, 27-24, con casi cinco minutos en el reloj.

La escuadra visitante empató el duelo a 27 puntos con gol de campo en la última jugada y lo mandó a tiempo extra.

Buffalo falló en su primera serie y tuvo que entregar el balón. Tampa Bay no perdonó y Brady encontró a Breshad Perriman, quien se escapó 58 yardas para dar el triunfo 33-27.

La semana 14 empezó jueves con triunfo de los Vikings 36-28 sobre los Steelers.

En otros resultados de este domingo; Cowboys 27-20 Washington, Raiders 9-48 Chiefs, Saints 30-9 Jets, Falcons 29-21 Panthers, Seahawks 33-13 Texans, Ravens 22-24 Browns, Jaguars 0-20 Titans, Lions 10-38 Broncos, Giants 21-37 Chargers y 49ers 26-23 Bengals en tiempo extra.

Más tarde se realizará el Bears-Parckers.

Este lunes jugarán los Angeles Rams y los Arizona Cardinals.