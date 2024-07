Bragantino y Barcelona se citan en Brasil para dirimir la serie que igualan 1-1

Guayaquil (Ecuador), (EFE).- Barcelona puede todo, menos perder ante Bragantino este miércoles en la ciudad brasileña de Bragança Paulista, si quiere matricularse en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La eliminatoria entre la entidad ecuatoriana y la brasileña quedó 1-1 en el partido de ida y por ello perder este miércoles significa resignar toda posibilidad de continuar en el torneo.

La clasificación también aplacaría el descontento de la hinchada del conjunto del astillero con su campaña irregular.

Barcelona comenzó el curso de 2024 con el uruguayo Diego López en el banco, quien nada pudo hacer para evitar la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El equipo mejoró las sensaciones en el torneo local con la llegada del técnico argentino Ariel Holan, pero no le alcanzó para ganar la primera etapa de la Liga Pro ecuatoriana.

En la eliminatoria por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana un empate al cabo del tiempo reglamentario llevará la serie a una tanda de penaltis.

El partido de ida resultó atípico para Barcelona debido al fallecimiento el día previo de uno de sus porteros, Justin Cornejo, por lo que sus jugadores aseguraron que el ambiente no fue el propicio para jugarlo y creen que el próximo miércoles saldrán con otra disposición para alcanzar la clasificación.

Para el técnico argentino, en el partido anterior el equipo mostró un buen desempeño, por lo que lo más probable será que arranque con la misma alineación, en la que continuará el delantero uruguayo Octavio Rivero.

No podrá contar para este partido por lesión con Franklin Guerra, que presenta una distensión del ligamento colateral externo de su rodilla derecha; Fernando Gaibor, que sufre de una tendinitis aquiliana en ambas piernas; y Joao Rojas, que sigue cumpliendo cumpliendo con su plan de trabajo para volver a los entrenamientos.

El posible once titular que dispondrá Holan para el partido con Bragantino es el siguiente: Javier Burrai; Byron Castillo, Nicolás Ramírez, Luca Sosa, Aníbal Chalá; Leonai Souza, Jesús Trindade, Adonis Preciado, Janner Corozo; Damián Díaz y Octavio Rivero.