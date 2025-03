Brandon Moreno dice que “hubiera hecho lo mismo” que Caín Velásquez, condenado por tiroteo

Ciudad de México, (EFE).- Brandon Moreno, la principal figura mexicana en la UFC, aseguró que él hubiera hecho lo mismo que su compatriota Caín Velásquez, quien el lunes pasado fue condenado por cargos relacionados con un tiroteo contra un hombre, acusado de abusar sexualmente de su pequeño hijo.

“Tristemente te das cuenta de que legalidad no tiene nada que ver con justicia. Es triste y me apena mucho por Caín porque yo hubiera hecho lo mismo en su situación. Me hubiera encantando que las leyes estuvieran de nuestro lado”, explicó en una rueda de prensa.

El lunes, un juez del condado de Santa Clara, California sentencio a Velásquez, antiguo monarca del peso completo de la UFC, a cinco años de prisión.

La sentencia se dio luego de ser denunciado por 10 cargos de delitos graves tras perseguir en 2022 en su automóvil a Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente en múltiples ocasiones al hijo de cuatro años del deportista.

El excampeón le disparó varias veces desde su carro al vehículo en el que viajaban Goularte con su madre y su padrastro, quien fue herido de bala en su brazo. La víctima fue llevada a un hospital con lesiones que no ponían en peligro su vida.

Goularte había sido arrestado menos de una semana antes del tiroteo por cargos relacionados a una agresión sexual de un niño de cuatro años en la guardería que manejaba su familia y fue liberado pocos días después sin haber pagado una fianza.

“Todos los que somos padres tenemos un sentimiento de injusticia cuando escuchamos el veredicto de Caín. ¿Cómo la sociedad nos ha abandonado en este aspecto? Yo creo que si fuera Caín hubiera reaccionado de la misma forma, ir a arrancarle la cabeza a la persona que hubiera hecho una atrocidad como esa”, añadió Moreno.

Caín reconoció que actuó mal al buscar justicia por su propia mano.

“No podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Sé lo que hice y sé que fue muy peligroso para otras personas”, señaló al ser entrevistado para un podcast por su excompañero Kyle Kingsbury.

Moreno, ex campeón mosca, dijo que a pesar de ser condenado por un juez, el legado de Velásquez como una leyenda para las artes marciales mixtas de México no está manchado.

“Esto no tienen nada qué ver con el legado de Caín Velásquez”, sentenció Moreno, quien este sábado estará en la pelea estelar del UFC Night de Ciudad de México ante el australiano Steve Erceg.