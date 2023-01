Brandon Moreno: “Yo voy a ganar, sé que voy a ganar”

Madrid, (EFE).- Sabe lo que merece y no se arruga a la hora de reclamarlo. Brandon Moreno quiere volver a ser campeón de la UFC, no quiere dejar dudas de ello ante Deiveson Figueiredo ni jugarse la corona a una decisión de los jueces.

Moreno (Tijuana, 1993) quiere recuperar el título de campeón del peso mosca del Ultimate Fighting Championship (UFC) y lo quiere hacer con autoridad. “Tengo bien decidido finalizar a Deiverson y que ya no quede duda de quién es el mejor peso mosca”, afirmó.

Tras un campamento “difícil”, sobre todo al principio por el cambio de entrenador, y de una tercera pelea que se decidió en las cartulinas y en la que él se vio como ganador, el mexicano quiere poner un broche de oro a una rivalidad meritoria de entrar en “el salón de la fama”.

‘The Assassin Baby’ -20 victorias, 6 derrotas y 2 empates – habló con EFE desde su hotel en Río de Janeiro antes de cerrar la tetralogía con Deiveson Figueiredo en UFC283. “Estoy listo, estoy preparado”, insiste.

Pregunta. ¿Cómo está, qué tal lleva el recorte de peso?

Respuesta. Estoy en el hotel, tratando de descansar todo lo que se pueda para la noche, que empieza mi corte de peso. Estamos con el hambre al 100%, pero no importa, lo hicimos muy bien, un corte de peso muy responsable y hemos llevado la dieta bien. Eso te ayuda para que al final no sufras tanto.

P. ¿Qué tal ha ido este campamento como se ha desarrollado con ese cambio repentino de entrenador y todo lo que ello implica?

R. Fue difícil al principio, fue complicado comenzar a hacer cambios tan rápido, pero al final te puedo decir que todo salió muy bien. Llegó un entrenador nuevo, de Fortis MMA (Texas), que supo comprender muy bien cómo estábamos trabajando, cómo llevar la estrategia y compartir sus opiniones acerca del combate.

Resultó que eran muy similares a las que nosotros teníamos. Te puedo decir que me siento muy contento por nuestro desempeño y por cómo se desarrolló todo y creo que eso me da una confianza extra a la hora de subirme a pelear de nuevo con Figueiredo.

P. Otro cambio de gimnasio puede ser un arma de doble filo: ¿Cree que le beneficiará?

R. Si fue un cambio, pero no total como anteriormente. Después de Kansas regreso a Las Vegas y allí tengo a todos mis entrenadores de siempre, a mi entrenador de muay thai, de jiu-jitsu, de boxeo…conocí un preparador nuevo de lucha. Lo único que perdí fue el entrenador principal, esa cabeza líder que te da las instrucciones a la hora del combate y te organiza bien las cosas. Regresé a Las Vegas con mi gente, mis compañeros y nada más agregamos al entrenador. El cambio no fue total y eso ayudó a que todo se diera de la manera más fácil.

P. ¿Cómo se prepara una cuarta pelea con la misma persona y cuánto crees que ha cambiado desde la primera pelea?

R. El cambio ha sido grandísimo desde el primer combate hasta este, como persona, como atleta… Ha habido muchísimos cambios y las maneras en las que se ha sucedido cada uno de los combates. El primer combate fue en corto aviso, el segundo fue con una preparación mucho mejor, yendo a Arizona y ganando el campeonato, y en la tercera a lo mejor si cambiaron ciertas cosas con la presión y la responsabilidad y eso me jugó un poco en contra al final.

En esta cuarta, lo único que te puedo decir es que estoy tratando de disfrutar mucho el proceso, el combate, mantenerme contento, feliz… simplemente estar listo para la pelea. Deiverson hizo muy buenos ajustes para el tercer combate, pero para este también los ha hecho. Se vino para Brasil, decisión que yo no logré entender, porque irse a Arizona fue una de las mejores cosas que pudo haber hecho.

P. Ya ha peleado en Brasil, sabe lo que supone: ¿Qué diferencia hay entre el Brandon Moreno de 2020 y 2023?

R. La vez pasada pelea en Brasilia en 2020, estaba preparado para luchar con la arena llena pero con la pandemia UFC nos dijo, después del pesaje oficial, que la pelea iba a ser a puerta cerrada. Fue bien extraño pelear en un recinto gigante pero completamente vacío.

Esta vez el panorama cambia mucho, no solamente por el público, sino porque va a ser por un campeonato. Es una rivalidad grandísima, un gran oponente… todo cambia muchísimo. Entiendo el reto y eso me emociona muchísimo más.

P. Por cómo es, su personalidad, siempre despierta los aplausos del público: ¿Cómo cree que le recibirán los brasileños?

R. Mi meta es ganarme a la gente aquí en Brasil. Comprendo y estoy bien mentalizado en que la gente al principio va a estar un poquito hostil en contra mía, van a estar abucheando un poco, pero estoy confiado, estoy muy alegre. La gente al final va a poder reconocer mi trabajo, esfuerzo, les va a gustar la pelea y me voy a ganar el corazón de la gente brasileña.

P. ¿Cómo se llega psicológicamente a una cuarta pelea con Figueiredo? Usted mismo ha comentado en alguna ocasión que vio a un Brandon Moreno un poco más emocional de lo habitual en la tercera.

R. Si, 100%, lo que yo comentaba es que, independientemente de eso, la tercera pelea en contra de Figueiredo fue muy buena, sigo pensando que gané, pero fue una decisión cerrada. Creo que ya lo hemos comentado antes, dentro de una pelea cerrada puedes entender la opinión de los jueces y por qué se la pueden dar a la otra persona, así que no tengo nada que comentar en ese aspecto.

Yo estoy listo para pelear, las emociones me jugaron un poco en contra en la pasada, pero no te lo voy a negar, estoy un poco cansado de pelear con el mismo tipo varias veces, es complicado. Aunque también creo que la pelea pasada contra Kai Kara-France me ayudó mentalmente y anímicamente. Me ayudó el interactuar con otra persona, hacer un plan de juego diferente, ver una nueva cara… me ayudó muchísimo y es algo que Figueiredo no va a tener.

P. ¿Que ya no tenga a Henry Cejudo en su esquina puede ser una ventaja para ti?

R. Claro que puede ser, hay muchas cosas externas en las que me pongo a pensar, ese cambio repentino, por ejemplo, el corte de peso siempre es un tema de conversación con Deiverson, porque es gigante para la división, no peleó en todo un año, también es otro tema de conversación. Son cosas externas que yo tampoco puedo controlar, así que trato de no enfocarme en eso y hacerlo en mí, estoy listo. Fue un campamento complicado al principio, pero la manera en la que lo cerré fue de una manera increíble.

P. Sinceramente, ¿cree que habrá otra pelea?

R. Espero que no (risas), tanto la gente, como yo, están cansados de vernos. Obviamente, está el morbo de vernos de nuevo, a pesar de que la gente dice ‘ahí van otra vez Deiverson y Brandon’ recuerdan que tan buenos son nuestros combates y por eso la van a volver a ver. Entiendo el punto, yo ya no quiero volver a verlo, tengo bien decidido finalizar a Deiverson y que ya no quede duda de quién es el mejor peso mosca.

P. Es imposible no relacionar el nombre de Brandon Moreno con el de Figueiredo y viceversa, pase lo que pase en esta pelea: ¿Qué lectura saca de una rivalidad histórica como la vuestra?

R. Estoy contentísimo. Creo que para la historia que formé se necesita a alguien como Deiveson, no pude haber hecho lo que estoy haciendo ahora si no hubiera sido por los combates que tuve con él, cómo se ha comportado a lo largo de estos 4 combates conmigo, pasó a ser esa figura antagónica de la historia.

La gente sabe que no soy una persona a la que le guste meterse en hablar mal de otros peleadores y él es completamente la otra cara de la moneda. Lo único que me deja es muy bonitos recuerdos, independientemente de si termina ganando o perdiendo, ya estamos haciendo muchísima historia y ya estamos puestos en el salón de la fama de la UFC.

P. Dar un pronóstico es complicado, hemos visto de todo en vuestras peleas pero, ¿De qué manera se imagina Brandon Moreno acabando la pelea?

R. No me interesa, yo voy a ganar, sé que voy a ganar. Mi meta es no llegar a la decisión de los jueces. Le he demostrado a la gente que puedo terminar la pelea de pie, que puedo terminar en el suelo… estoy listo, estoy preparado.

P. Han tenido peleas tan cerradas y ahora midiéndose en Brasil: ¿Le genera alguna inquietud la decisión de los jueces?

R. El año que viene a Brasil me fui a la decisión, fue una pelea complicada, pero a los jueces les quedó claro quién ganó, me dieron la decisión a mi. Este tipo de cosas son externas, no lo puedo controlar, entonces estoy solamente enfocado en ganar.

Sancho Lladós Sanginés