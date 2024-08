Brasil devuelve el golpe a las Reinas del Caribe (3-0)

París, (EFE).- Brasil se quitó un lastre que soportaba con rabia desde la final de los Panamericanos de Santiago 2023, en la que República Dominicana la privó del oro con un contundente 3-0, y este martes devolvió el golpe con otro 3-0 que dejó a las caribeñas fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 en los cuartos de final.

Las brasileñas, con parciales de 25-22, 25-13 y 25-17, cumplieron ese objetivo y, de paso, continúan con paso firme hacia el éxito en la capital francesa, donde confían en recuperar una medalla de oro que no ganan desde los Juegos de Londres 2012.

Llegaron a cuartos lanzadas tras una primera fase espectacular en la que arrollaron a Kenia, Japón y Polonia sin perder ningún set. Las dominicanas alcanzaron la ronda de las ocho mejores con apuros, como una de las mejores terceras de grupo, gracias a una victoria ante Países Bajos (3-1) tras derrotas frente a Italia y Turquía.

El comienzo del partido de este martes en el París Arena Sur fue, sin embargo, muy igualado. Las Reinas del Caribe tutearon a las brasileñas con una pletórica Yonkaira Peña y mantuvieron el marcador equilibrado hasta que el equipo de José Roberto Guimaraes, liderado por Gabriela Guimaraes, logró cinco puntos de renta (18-13).

Las dominicanas se acercaron hasta un 19-18, pero no llegaron a equilibrar el marcador y Brasil supo gestionar su ventaja para hacerse con el primer set por 25-22.

El equipo que dirige el brasileño Marcos Kwiek pereció mantenerse entero pese al revés de perder la primera manga y complicó el juego a las subcampeonas olímpicas en el primer tramo de la segunda, hasta un empate a 8 puntos. Luego llegó una avalancha de juego de Brasil, con Gabriela Guimaraes, Ana Menezes y Rosamaría Montibeller como estiletes.

Un parcial de 6-0 dejó a la Reinas de Caribe con muy pocas opciones de remontada (14-8) y las brasileñas ganaron el segundo set con mucha facilidad (25-13) en veinte minutos.

El tercero no tuvo mucha más historia que la marcada por la superioridad de Brasil. Las dominicanas dejaron de creer en el milagro de una reacción que las llevara al triunfo y acabaron derrotadas (25-17) y desoladas, sin superar la barrera de los cuartos de final olímpicos, que nunca han derribado.

Gabriela Guimaraes, con 20 puntos, y Ana Menezes (14) fueron imparables para las caribeñas, entre las que destacaron Yonkaira Peña (12) y las hermanas Jineiry y Brayelin Martínez (9).

En semifinales, Brasil se enfrentará al ganador del partido entre Estados Unidos y Polonia.