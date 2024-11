Brasil y Uruguay ponen a prueba su recuperación

São Paulo,(EFE).- Brasil y Uruguay se enfrentan este martes en un partido de alto voltaje que puede marcar el paso de ambas en las eliminatorias del Mundial 2026.

De un lado, el Brasil de Vinícius Junior y Raphinha ha mejorado en juego, pero su empate 1-1 en Venezuela sigue sin permitirle recuperar posiciones en la clasificación a la velocidad que le gustaría a Dorival Júnior, por lo que el triunfo ante Uruguay es imprescindible.

Del otro, Uruguay viene de una importante victoria por 3-2 frente a Colombia que le ha permitido escalar a la segunda posición de la tabla, con 19 puntos, después de una racha de siete partidos sin ganar, entre eliminatorias y Copa América.

Sacar un buen resultado de su visita a Brasil será importante para mantener la posición en la tabla, puesto que Colombia, con un punto menos, y Brasil, que es cuarto con 17 unidades, podrían adelantar al equipo de Marcelo Bielsa.

En el campo, estarán frente a frente Vinícius y Fede Valverde, colegas en el Real Madrid y líderes de sus respectivas selecciones, aunque en momentos diferentes con su respectivo equipo nacional.

Vinícius tiene sobre sus hombros una presión creciente para hacer goles con la selección y aportar la capacidad de desborde que, jugando con su club, lo han convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo.

La actuación del extremo izquierdo será decisiva en las opciones de victoria de una selección brasileña que todavía no ha conseguido hacerle un gol al Uruguay de Bielsa.

En octubre pasado, Uruguay se llevó la victoria contra la Canarinha en Montevideo, por 2-0, y en la Copa América de Estados Unidos, el encuentro terminó empate 0-0 y con la clasificación charrúa en los penaltis.

En ambos partidos, fue fundamental la fortaleza del centro del campo de Uruguay, liderado por Valverde. Y esa intensidad de juego uruguaya puede ser fundamental para contener el toque de los brasileños que, jugando en casa, tratarán de llevar la voz cantante.

La Celeste nunca ha conseguido salir victoriosa en territorio brasileño en las eliminatorias y Brasil ha ganado todos los partidos que ha disputado en Salvador, la capital de Bahía.

Pero Brasil no puede fiar su suerte a las estadísticas, más aún teniendo en cuenta la larga lista de lesiones que mermarán su despliegue en Salvador: Rodrygo, Militão, Bremer, Alisson, Guilherme Arana… una nómina que se suma a la baja de Neymar, que lleva más de un año sin ponerse la camiseta de la selección.

El cuadro uruguayo tampoco estará completo. No podrá contar con Naitán Nández por acumulación de amarillas, ni con el lesionado Santiago Bueno.

Es muy probable que en el lugar de Nández en el lateral derecho lo ocupe Guillermo Varela, que como jugador del Flamengo tiene experiencia en los campos brasileños.

Del lado de Brasil, Dorival Júnior planea dar entrada al lateral Danilo para tratar de contener al extremo Maximiliano Araújo, baza de Uruguay en la banda izquierda.

Alineaciones probables:

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner; Bruno Guimarães, Gerson, Savinho; Raphinha, Vinícius Jr. e Igor Jesus.

Seleccionador: Dorival Júnior.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Mathías Olivera, Marcelo Saracchi; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

Seleccionador: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Piero Maza (CHI). En el VAR, Juan Lara (CHI).

Estadio: Fonte Nova, de Salvador.

Hora: 21.45 (00.45 GMT)