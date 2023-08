Brasileño Jardine acepta que el América tiene las alerta encendidas por fallas defensivas

Ciudad de México, (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador de las Águilas del América del fútbol mexicano, reveló que su equipo tiene las luces encendidas por las fallas de la zaga, a pesar de su triunfo de 3-2 sobre el Necaxa en el torneo Apertura.

“Siento un alivio porque la victoria era importante, no podíamos dejar pasar estos tres puntos. Tenemos una alerta encendida porque hemos tenido errores defensivos muy marcados, pero cuando ganas puedes corregir de manera más tranquila”, puntualizó el estratega al final del juego de la fecha cinco del Apertura 2023.

En el partido efectuado en el Estadio Azteca el equipo visitante marcó sus tantos gracias al uruguayo Facundo Batista. Las Águilas convirtieron por conducto del chileno Diego Valdés, el uruguayo Brian Rodríguez y el colombiano Julián Quiñones.

A pesar del triunfo Jardine se centró en las fallas que ha tenido su defensiva, línea en la que no ha podido contar con el uruguayo Sebastián Cáceres y Nestor Araujo, centrales que se encuentran lesionados.

“Cáceres estará listo en aproximadamente 10 días, Araujo ya también volverá pronto, pero mientras debemos apoyar a los que están en este momento, enmendar, pero hacerlo ganando. Debemos tener calma”, señaló.

El estratega, que guió a la obtención de la medalla de Oro a la selección de su país Sub’23 en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, también subrayó las constantes fallas que tuvieron sus delanteros.

“No sólo cometimos errores para concretar, arriba fallamos varias. Si tu pierdes goles el rival te marca en la primera que tiene. Hoy tuvimos fallas que nos pudieron costar los tres puntos que nos hubieran metido en un gran problema, afortunadamente no pasó”.

Con la victoria el América llegó a siete puntos y trepó al quinto lugar del certamen.

En la sexta jornada del Apertura 2023 las Águilas recibirán al León el próximo sábado.