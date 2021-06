Breast Implant Illness aqueja a mujeres sometidas a una cirugía de implante mamario

Aquellas personas con antecedentes familiares de trastornos inmunitarios como la artritis reumatoide son las que se encuentran más propensas a desarrollarlo

NotiPress.- El Breast Implant Illness o enfermedad de los implantes mamarios es un término que utilizan los médicos para referirse a una amplia gama de síntomas que pueden desarrollarse después de someterse a una reconstrucción o un aumento cosmético con implantes mamarios. Según un informe de la Breast Cancer Organization, algunas personas presentan signos inmediatamente, mientras otras los desarrollan meses o años después de haberse sometido a la intervención.

Diana Zuckerman, doctora y presidente del National Center for Health Research, señala que el Breast Implant Illness eventualmente se reconocerá más allá de un padecimiento como una condición médica. Esto debido a que todavía no se reconoce como un diagnóstico médico oficial y su comprensión no se ha estudiado al nivel de una condición única. Debido a esto, los cirujanos plásticos aplican de forma individual diversos enfoques para tratar esta afección. Muchas veces, al llevar a cabo el proceso de extracción de los implantes mamarios la salud mejora y desaparecen los malestares; no obstante, esto no sucede en todos los casos.

Un pequeño estudio de 100 pacientes, realizado por la American Society for Aesthetic Plastic Surgery mostró que el 89% de las mujeres sometidas a la extracción del implante y la capsulectomía experimentaron mejora en algunos de sus síntomas dentro de los 3 meses posteriores a la cirugía. Mientras, otra prueba llevada a cabo en los Países Bajos señaló, el 69% de mujeres con implantes y sintomatología autoinmune mejoraron su condición después de retirárselos.

Esta condición se puede desarrollar con cualquier tipo de implante mamario, no importa el material de su elaboración; gel de silicona o relleno de solución salina. Así como tampoco la superficie lisa o texturizada y la forma redonda o en gota; este padecimiento impacta a cada persona de distinta manera. Sin embargo, los síntomas más comunes que las mujeres suelen confundir con otras afecciones son dolor articular y muscular, fatiga crónica y alteraciones del sueño. Asimismo, erupciones y problemas de la piel, pérdida de cabello, aparición de crisis de ansiedad que antes no se tenían, boca y ojos secos, entre otros.

Cabe destacar que muchos de los síntomas también están asociados a trastornos autoinmunitarios y del tejido conectivo como lupus, artritis reumatoide y esclerodermia. Las mujeres más propensas a desarrollar esta condición son las que tienen en sus antecedentes clínicos familiares las anteriores enfermedades.

Existen teorías, las cuales acusan al material de ser el causante del Breast Implant Illness en las mujeres. Sin embargo, actualmente, la idea de que la silicona en los dispositivos médicos puede afectar el sistema inmunológico no está ampliamente aceptada en la medicina. La FDA anunció desde marzo de 2019 su iniciativa de llevar a cabo una investigación para evaluar la seguridad de los materiales de los dispositivos médicos.

