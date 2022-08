Britney Spears y Elton John estrenan su esperado dueto “Hold Me Closer’

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los iconos del pop Britney Spears y Elton John estrenaron su esperada colaboración conjunta “Hold Me Closer”, una esperada canción cuyo nombre está tomado del éxito “Tiny Dancer”, lanzado por el músico británico en 1971.

Después de varias semanas en las que los dos artistas utilizaron sus redes sociales para bromear y adelantar parte del contenido de esta colaboración, el tema ya está disponible en las plataformas musicales de ambos y en el canal de YouTube de Elton John.

Se trata de una canción discotequera con influencia del género ‘dance’ en la que no faltan referencias a otros trabajos de ambos cantantes a lo largo de sus casi tres minutos y medio de duración.

Y es que, aunque está profundamente marcado por “Tiny Dancer”, el tema también hace guiños a otras composiciones como “Don’t Go Breaking My Heart”, que Elton John sacó en 1976.

La opción de guardar previamente este sencillo se habilitó a principios de agosto y recientemente incluso existían rumores de que se había filtrado.

Después de esto, circularon por las redes sociales toda clase de teorías acerca de cómo los fans habían podido acceder a la canción, la temática y el estilo de la misma.

Además, la portada de este trabajo conjunto se publicó el pasado 8 de agosto y el 19 de este mismo mes, los aficionados ya conocían su título oficial.

Un título basado en las tres primeras líneas del estribillo de “Tiny Dancer”, que John escribió junto a su socio Bernie Taupin para el álbum “Madman Across the Water”.

“Hold Me Closer” es el primer ‘single’ de Spears desde su álbum “Glory”, publicado justamente el 26 de agosto de 2016, y desde que en noviembre de 2021 dejara de estar bajo una tutela legal, primero por parte de su padre y los últimos meses por parte de un funcionario del estado de California, que se alargó 13 años.

“Mi primera canción en 6 años. (…) Es jodidamente genial cantar con uno de los clásicos de nuestro tiempo. Me siento un poco abrumada… es algo grande para mí”, publicó la cantante en Twitter.

Por su parte, “Hold Me Closer” supone la última colaboración de John, que anteriormente había trabajado con Dua Lipa y Pnau para el tema “Cold Heart” (2021) y que se inspiraba en otros éxitos del británico como “Rocket Man” (1972), “Kiss the Bride” (1983) o “Sacrifice” (1989).

John confirmó en una entrevista publicada este jueves en el diario británico The Guardian que pretende seguir haciendo colaboraciones similares “cada año” hasta poder conformar “un disco veraniego y divertido”.