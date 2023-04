Brittney Griner escribirá las memorias de su “incomprensible” detención en Rusia

Chicago (EE.UU.), (EFE).- La baloncestista Brittney Griner, estrella de las Phoenix Mercury y de la selección de Estados Unidos, anunció que escribirá un libro de memorias sobre sus diez meses de detención en Rusia, tras ser arrestada por posesión de drogas y ser liberada el pasado 8 de diciembre.

“Llegué a Moscú para reincorporarme al UMMC Ekaterimburgo y me detuvieron inmediatamente en el aeropuerto. Ese día fue el comienzo de un período incomprensible de mi vida que solo ahora me siento lista para compartir”, escribió Griner en un mensaje en sus redes sociales.

“Después de diez meses complicados de detención, me siento agradecida por haber sido salvada y por haber vuelto a casa. Los lectores conocerán mi historia y sabrán porque estoy tan agradecida con el enorme apoyo de la gente”, agregó.

La jugadora, que firmó un año con las Mercury y debutará en mayo en la temporada 2023 de la WNBA, aseguró además que con su libro espera sensibilizar a los lectores sobre los demás “estadounidenses injustamente detenidos al extranjero, como Paul Whelan, Evan Gershkovich, Emad Shargi, Airan Berry, Shahab Dalili, Luke Denman, Eyvin Hernandez, Majd Kamalmaz, Jerrel Kenemore, Kai Li, Siamak Namazi, Austin Tice, Mark Swidan y Morad Tahbaz”.

Detenida en febrero de 2022 en un aeropuerto ruso, Griner fue condenada en agosto a nueve años de cárcel por posesión y contrabando de drogas tras ser arrestada por llevar cartuchos con aceite de hachís para vapear cuando iba a tomar un avión.

Las autoridades estadounidenses anunciaron en diciembre un acuerdo con las autoridades rusas para liberarla a cambio del traficante de armas Víktor But.

“¡Se siente tan bien estar en casa! Los últimos diez meses han sido una batalla constante”, afirmó en un comunicado divulgado a su regreso a EE.UU.

Griner aseguró entonces que su idea era regresar a las canchas con las Phoenix Mercury.

“También quiero dejar una cosa muy clara: tengo la intención de jugar al baloncesto para las Phoenix Mercury de la WNBA esta temporada y, haciendo eso, tengo muchas ganas de poder decir ‘gracias’ en persona y pronto a aquellos de ustedes que me defendieron, escribieron o publicaron por mí”, señaló.

En 2021, la última temporada que Griner jugó en la WNBA, las Phoenix Mercury alcanzaron la final pero cayeron en la pelea por el título ante las Chicago Sky.