Brujo Mayor predice gran crisis climática y buen panorama económico en México

Ciudad de México, (EFE).- El mexicano Brujo Mayor pronosticó un año estable y bueno para México, pero una emergencia mundial, aún sin atender, por el cambio climático, así como el deterioro en la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador y la continuación de la pandemia de coronavirus.

“El mundo está en una crisis económica tremenda y México va a estar en los primeros 15 lugares de los que no están tan mal, vamos a tener una economía sana y habrá mucho trabajo”, predijo Antonio Vázquez Alba, conocido como el Brujo Mayor en su habitual conferencia anual.

Destacó su llamado a las personas y a los Gobiernos para movilizarse por la emergencia ambiental, de la que ya se observan los estragos.

“El cambio climático es el grave problema universal, los Gobiernos no hacen caso, ni ponen atención, esto en 10 años estará tremendo. Este año vamos a ver como Nueva York se inundará más, es muy grave”, aseguró a Efe.

Según las predicciones del vidente, el 2022 no mejorará para el presidente López Obrador y su Gobierno, pues además de un probable deterioro en su salud, los megaproyectos que ha impulsado en su sexenio se verán afectados económicamente.

“Tendrá un año regular, habrá problemas en la construcción del Tren Maya y puede llegar a tener una enfermedad un poquito grave, hemos visto como en un año su cara se ha envejecido y se ve más cansada”, expresó el Brujo.

Sobre la posibilidad de que una mujer suceda a López Obrador en la presidencia, el Brujo lo ve imposible, pero aseguró que habrá una fuerte contienda encabezada por la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien en los últimos meses se ha encontrado en el debate público como una de las posibles candidatas y favoritas por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), junto al canciller Marcelo Ebrard.

En cuestiones de violencia e inseguridad, Vázquez expresó que este año no bajarán los números de los feminicidios, que si bien no aumentarán, se mantendrá la cifra que para octubre del 2021 sumaba más de 800 casos.

En cuanto al mundo del entretenimiento, y tras la pérdida en el 2021 de íconos como Vicente Fernández y Carmen Salinas, el Brujo descartó complicaciones en la salud de la primera actriz Silvia Pinal, quien recientemente se contagió con el coronavirus.

No obstante, aseguró que la hija de la actriz, Alejandra Guzmán -recientemente contagiada- tendrá que cancelar su polémica y esperada gira con la llamada Chica Dorada, Paulina Rubio, por cuestiones de salud.

Asimismo, auguró que quienes fueron la pareja del año en el 2021 al comprometerse, Christian Nodal y Belinda, no tendrán una boda formal, pero que su relación continuará.