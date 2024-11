Bruno Henrique, del Flamengo, involucrado en una investigación por apuestas deportivas

São Paulo, (EFE).- Bruno Henrique, delantero del Flamengo brasileño, está siendo investigado en el marco de una causa por supuesta manipulación de apuestas deportivas en partidos de fútbol, informaron este martes fuentes oficiales.

La investigación busca determinar si el jugador recibió a propósito dos tarjetas amarillas durante un partido de la liga brasileña en noviembre del 2023 para favorecer a los apostadores, entre ellos sus familiares, que también están siendo investigados, según informó Agencia Brasil (oficial).

La Policía Federal informó que este martes se realizaron doce órdenes de búsqueda e incautación, aunque no divulgó el nombre de los investigados.

La institución afirmó que, de confirmarse los hechos investigados, representan un delito contra “la incertidumbre del resultado deportivo”, conducta tipificada en la Ley General del Deporte, que acarrea penas de hasta seis años de prisión.

Flamengo dijo en un comunicado que no ha tenido acceso a los documentos de la investigación, ya que el caso se mantiene en secreto de sumario, y manifestó que colaborará con las autoridades, a la vez que “dará todo su apoyo” a Bruno Henrique.

Asimismo, el club carioca afirmó que el futbolista “goza” de su “confianza” y, “como cualquier otra persona, disfruta de la presunción de inocencia”.

Por ello, el jugador continúa realizando sus actividades profesionales con normalidad, entrenará y viajará con la delegación este martes a Belo Horizonte para disputar el partido de vuelta de la Copa de Brasil, el próximo fin de semana.

Flamengo también recordó que hubo una investigación en el Superior Tribunal de Justicia Deportiva por tarjetas amarillas sospechosas, pero el caso ya se cerró, aunque puntualizó que el club no sabe si se trata del mismo caso.

El operativo, llamado ‘Spot-fixing’, está a cargo de la Policía Federal y el Ministerio Público de Río de Janeiro, que comenzó a partir de una comunicación realizada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) con base en informes de la Asociación Internacional de Integridad en Apuestas (IBIA) y Sportradar.