Bunbury recuerda como “traumático” su abandono de los escenarios

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El cantante español Enrique Bunbury calificó este jueves como “traumáticos” los problemas de salud que atravesó en 2022 y que lo obligaron a anunciar su retirada de los escenarios.

“El último año ha sido complicado. La parte más dura y traumática fue a principios de 2022, cuando iniciamos el tour del 35 aniversario”, dijo en la Latin Alternative Music Conference (LAMC), un encuentro virtual en torno a la industria musical latina.

“Empecé a tener una tos convulsiva y nocturna que hacía que no pudiera dormir por las noches. Sentía arena en los pulmones”, ahondó el músico de 55 años.

El autor de “Lady Blue” detalló que había experimentado en el pasado ese tipo de episodios, pero nunca con la intensidad de la última vez, en la que incluso perdió la voz. “Acepté que era el final de mi carrera en los escenarios”, narró.

Preocupado por su estado de salud, Bunbury canceló todas las fechas que quedaban del tour, que ya tenía llenos totales en Estados Unidos, y se sometió durante meses a diversas pruebas con especialistas.

Los médicos detectaron que el problema del cantante era provocado por un elemento químico llamado “glicol” que está presente en el humo del escenario.

“Una vez que dimos con la causa fue un motivo de satisfacción para mí saber que yo no tenia ningún problema de salud más que esta reacción y saber que puedo hacer una vida absolutamente normal y continuar con mi labor”, apuntó.

Pese a las buenas noticias, Bunbury no dejó claro si pronto regresará a los escenarios, pero adelantó que el 26 de mayo lanzará su último disco, que lleva por nombre “Greta Garbo”.

“Todas las canciones del nuevo álbum estuvieron compuestas en este periodo y tienen una relación directa con lo que viví. Hay canciones que muestran la parte más dramática y los momentos más bajos y hay otras que muestran la euforia y los momentos en los que me empezaba a entusiasmar”, comentó.