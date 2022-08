Buscan catalogar delitos digitales en México como amenaza de Seguridad Nacional

La intención con esta nueva iniciativa propuesta es evitar mayores riesgos en Internet, desde fraudes a la banca digital, hasta frenar delitos más graves

NotiPress.- María del Rocío Corona Nakamura, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso considerar como amenaza a la seguridad nacional los delitos cometidos desde el ámbito digital o ciberespacio. Ello a través de una iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional donde se encuentran diversos puntos relacionados con este tipo de amenazas.

Por ejemplo, todo acto, conducta, incidente o amenaza ofensiva maliciosa con la capacidad de provocar un efecto adverso, falla, acceso no autorizado u otro tipo de vulnerabilidad. Estos actos pueden ser considerados un delito si se atenta contra las personas, activos, información, infraestructuras de información, tecnologías de operación o instancias e instituciones del Estado mexicano.

De acuerdo con la iniciativa publicada en el sitio de la Cámara de Diputados, no se le dará importancia a la gravedad de esos delitos. Por el contrario, se tratará de garantizar una atención multinstitucional y multifactorial.

“Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Seguridad Nacional, al momento de incluir la ciberseguridad, será objeto de atención del Consejo de Seguridad Nacional”, detalla el documento. Asimismo, la ciberseguridad debe ser una constante donde es necesario involucrar a todas las instituciones, pues los delitos son cada vez más dañan las infraestructuras del espacio cibernético.

Según el propio informe, las ciberamenazas son un delito mundial que no atiene horarios ni zonas específicas, es decir, en cualquier momento, se puede ser víctima de ciberataques. Por tal motivo, es indispensable una nueva iniciativa que atienda este rubro y evitar mayores fraudes y ser víctimas de ataques a través de la red de Internet.

Ante esta situación, Corona Nakamura declaró que México es uno de los países con mayor tasa de vulnerabilidades digitales y se posicionó en el lugar nueve a nivel mundial en 2020. “Nuestra población es víctima de un sinfín de delitos cibernéticos, desde empresas hasta usuarios a pie fueron el blanco de amenazas cibernéticas”, añadió la funcionaria.

Datos publicados en el mismo documento señalan que entre enero y mayo de 2021, hubo un aumento del 89% en materia de fraudes cibernéticos, en comparación al registro de 2020. Del mismo modo, en el primer trimestre de 2022, se cometieron un promedio de 463 fraudes cibernéticos en operaciones por comercio electrónico y banca móvil cada hora. Así lo reportó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

pie