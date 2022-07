Cada día en Ucrania es un “11 de septiembre”, señala líder de ong de rescate

Miami, (EFE).- Bryan Stern, cofundador de Project Dynamo, una organización dedicada a rescatar a civiles de EE.UU. y sus “aliados” en Ucrania, afirma que cada día en ese país es un “11 de septiembre” y augura que la violencia va a incrementarse.

“La maquinaria de guerra y la maquinaria de propagada de Rusia es increíblemente efectiva”, dijo Stern, un excombatiente que trabajó como rescatista en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, en unas declaraciones publicadas este jueves en la cuenta de Facebook de Project Dynamo tras su regreso a Tampa (Florida) después de más de cinco meses en Ucrania.

“Aun así les hemos dado puñetazos en la cara cada semana. Nos odian y tratan de hacernos daño todos el rato, pero está bien, somos inteligentes, jugamos al ajedrez no a las damas”, agregó el cofundador de Project Dynamo, creada en 2021 en principio para rescatar a estadounidenses y colaboradores de EE.UU. que quedaron en Afganistán tras la retirada de las tropas de este país.

La organización, formada por voluntarios que en su mayoría son militares retirados o excombatientes, afirma haber realizado más de 200 misiones de rescate en Ucrania desde que en febrero el país fue invadido por tropas rusas.

Entre otros muchos, han rescatado a bebés que familias estadounidenses tuvieron con ayuda de una madre subrogada en Ucrania y no podían salir de ese país, a un científico nuclear ucraniano nacido en EE.UU. y residente en la parte invadida por Ucrania, de acuerdo a su web.

Según Stern, piensan seguir operando en Ucrania si logran más donaciones, pues no cobran por unas misiones que se realizan a petición de familiares o allegados de la persona necesitada de ayuda.

Stern regresó el miércoles por la noche a Tampa, la ciudad de Florida donde reside, en compañía de un joven de Michigan (EEUU) que en marzo pasado fue hecho prisionero en Ucrania por militares rusos a raíz de una acusación de espionaje que él niega.

Kirillo Alexandrov, de 27 años, su esposa ucraniana y su suegra fueron capturados cuando trataban de abandonar la zona de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, a orillas del mar Negro.

A Alexandrov los rusos lo acusaron de delitos relacionados con espionaje y lo retuvieron a la espera de mandarlo a Moscú como un presunto agente de EE.UU.., pero antes de eso, en mayo pasado, los voluntarios de la organización se lo “robaron” a Rusia, según contó Stern en el aeropuerto de Tampa, donde fue recibido como un héroe.

El cofundador de Project Dynamo dijo que han recibido miles de solicitudes de evacuación que están siendo estudiadas. Una vez que lleguen suficientes donaciones para financiar las misiones, el equipo volverá a rescatar a civiles de la guerra.

La ONG tomó su nombre de una operación realizada en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial para evacuar hacia el Reino Unido desde la ciudad de Dunquerque (Francia) a más de 330.000 soldados franceses y británicos ante el avance alemán.