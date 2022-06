Cada quarterback pasa diferente, se defiende Trey Lance en 49ers de críticas

Redacción Deportes, (EFE).- El quarterback novato de los San Francisco 49ers de la NFL, Trey Lance, se defendió de las críticas respecto a su manera de jugar y dijo que cada mariscal de campo pasa de manera distinta.

“No siento que me frene cuando recibo la pelota, todos lanzan de manera diferente. No quiero entrar demasiado en detalles, pero para mí no es realmente algo que me preocupe tanto ya que estoy jugando a tiempo”, argumentó el pasador en rueda de prensa.

A sus 22 años Lance se prepara con la ilusión de que la temporada 2022 sea su primera como titular en la NFL. Trey quiere aprovechar que el veterano Jimmy Garoppolo se recupera de una operación en el hombro derecho que lo ha tenido fuera de los entrenamientos de los 49ers.

Reclutado en la primera ronda del Draft 2021, el chico sólo jugó seis partidos en su primera campaña en los que pasó para 603 yardas, completó 41 pases de 71 intentos, sumó cinco anotaciones y dos intercepciones.

Las posibilidades de tomar los controles de San Francisco en 2022 pasan por la incertidumbre que generó Garoppolo en los playoffs que terminaron con un pase interceptado en la última jugada de la final de la Conferencia Nacional que los 49ers perdieron ante los Rams.

Hay que sumar que el entrenador de los también llamados “Gambusinos”, Kyle Shanahan, ha reiterado su confianza para que Trey Lance sea el quarterback número uno, al tiempo que ha descartado que se busque un intercambio con algún otro equipo por Jimmy Garoppolo.

Lance siente en cada entrenamiento un minucioso seguimiento, no sólo de sus entrenadores, sino de la prensa en general, situación que mencionó se toma con calma.

“Sé que todos hablan sobre el movimiento de mi lanzamiento y ven los vídeos en cámara lenta. Sé que todos tienen su opinión al respecto, pero para mí se trata de sacar el balón con precisión, más allá de eso no hay cambios importantes para mí”.

A pesar de su corta experiencia en el terreno de juego el muchacho no esquivó cuando se le cuestionó sobre las distintas maneras de lanzar, por el contrario, se mostró entusiasmado al responder.

“Lanzar en espiral es genial cuando gira; cambié un poco mi agarre y ahora saco más mi dedo. Así que ahora sólo se trata de repeticiones. Sé que a los receptores les encantará atrapar el balón y me gusta cuando todo sale bien”.