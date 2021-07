Cada vez menos latinos dicen ser cristianos en EE.UU.

Washington, (EFE News).- El porcentaje de latinos que dice ser cristiano ha caído tres puntos porcentuales en los últimos siete años, según un estudio del Instituto de Investigación de Religión Pública (PRRI) publicado este jueves.

Si en 2013 el porcentaje de latinos que se identificaban como cristianos era del 79 %, esa cifra cayó al 76 % en 2020, según el último reporte, que apunta además que la mitad de ellos se dice católico.

El 24 % de los latinos cristianos se identifica como protestante, incluido un 14 % afiliado a iglesias evangélicas, mientras que un 10 % de los hispanos en Estados Unidos se identifica con otros grupos religiosos.

La proporción de católicos blancos ha bajado de un 16 % de la población en 2008 a un 11 % en 2018 “y no es claro si el alza al 12 % en 2020 indica una tendencia nueva”, según el informe.

Entre la población en general, el informe de PRRI encontró que siete de cada 10 estadounidenses se identifican como cristianos incluidos más de 4 de cada 10 que se identifica como “cristianos blancos”, y más de un 25 % que se identifica como “cristianos de color”.

Aproximadamente el 19 % de la población estadounidense no tiene filiación religiosa.

“Las divisiones culturales y políticas más sustanciales ocurren entre los cristianos blancos y los cristianos de color”, señaló el informe.

Los “cristianos de color” incluyen a los hispanos católicos (8 %), los protestantes afroamericanos (7 %), los hispanos protestantes (4 %), otros protestantes de color (4 %) y otros católicos de color (2 %).

“En las últimas décadas la proporción de población estadounidense que es blanca y cristiana ha disminuido casi en un tercio”, indicó el informe.

Los latinos protestantes suman el 4 % de la población del país y están concentrados principalmente en el suroeste y el oeste, en particular a lo largo de la frontera entre Texas y México.

Los latinos católicos suman el 8 % de la población y están concentrados, también, principalmente en el suroeste y el oeste, particularmente a lo largo de la frontera entre Texas y México, y en California.