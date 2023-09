Cadena de restaurantes será centro de culto del Real Madrid en México

México, (EFE).- La cadena de restaurantes ‘Fast casual’, del Real Madrid del fútbol español abrirá en octubre su primera sucursal en la Ciudad de México, con la idea de operar como centro de culto del equipo.

En un comunicado, el equipo blanco y el Grupo San Pablo hicieron oficial el nacimiento de “UNO By Real Madrid”, la cadena de restaurantes con la que pretenden expandir la marca Real Madrid a nivel mundial ofreciendo un innovador concepto de restauración fast-casual.

“UNO By Real Madrid”, busca ser un lugar de referencia, donde los más de 600 millones de aficionados que el club tiene repartidos en el mundo, podrán disfrutar de una restauración de calidad, reunirse para ver los partidos y adquirir productos oficiales del club”, explicó la nota.

Los restaurantes serán centro de culto a la filosofía del Madrid, donde tanto los jóvenes como las familias que se identifiquen con la marca del club español podrán reunirse entre semana y los fines de semana, para disfrutar de una comida saludable y de calidad.

Asociado a los valores de la marca Real Madrid, superación, liderazgo y la lucha y con motivo del lanzamiento del nuevo concepto, se ha creado la campaña “Hungry for more”, desde la que se hace referencia a todos los éxitos de la historia del club.

Félix Sancho, presidente de Grupo San Pablo, declaró su entusiasmo acerca de UNO by Real Madrid y confió en que la ambición del proyecto este a la altura de los triunfos del Real Madrid.