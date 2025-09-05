Caitlin Clark, lesionada desde hace semanas, descartada para el resto de la temporada

Nueva York, (EFE).- La estrella del Indiana Fever, Caitlin Clark, anunció este jueves en sus redes sociales que ha sido descartada para el resto de la temporada debido a la lesión en la ingle que sufre desde hace semanas.

“Esperaba poder dar una mejor noticia, pero no volveré a jugar esta temporada. Pasé horas en el gimnasio cada día con el único objetivo de regresar a la cancha; decir que estoy ‘decepcionada’ se queda corto para describir cómo me siento”, dijo Clark.

Clark, considerada un talento generacional, máxima anotadora de la historia del baloncesto universitario, solo ha disputado 13 partidos esta temporada, su segunda en la WNBA. “Ha sido increíblemente frustrante”, admitió la jugadora, que no juega desde el 15 de julio.

Por su parte, Amber Cox, directiva de las Fever, informó en un comunicado del equipo que “no queda suficiente tiempo en la temporada para que regrese de manera segura, y su salud y bienestar a largo plazo siguen siendo la máxima prioridad”.

“Caitlin ha trabajado muy duro durante todo este tiempo, haciendo todo lo posible por recuperarse y volver a la cancha, pero, en última instancia, el tiempo no está de nuestro lado”, añadió.

Las Fever pugnan en estas últimas fechas de las temporada regular por los últimos tres puestos de ‘play-off’ con Golden State Valkyries, Seattle Storm y Los Angeles Sparks.