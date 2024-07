Caitlin Clark liderará al equipo de la WNBA en el All-Star contra la selección de Estados Unidos

Nueva York, (EFE).- Caitlin Clark (Indiana Fever) se pondrá al frente del combinado de la WNBA en un All-Star en el que se medirán a la selección de Estados Unidos que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Clark, la gran sensación del baloncesto femenino y que fue la jugadora que más votos recibió de los fans para este All-Star, compartirá además equipo con Angel Reese (Chicago Sky), su rival desde la época universitaria.

El All-Star de la WNBA se celebrará el próximo 20 de julio en Phoenix (EE.UU.) con un formato especial en el que la selección estadounidense, a punto de marcharse a París, se enfrentará a las figuras de la liga que no vayan a ir a la cita olímpica.

Así, el combinado de EE.UU. contará con nombres mayúsculos como A’ja Wilson (Las Vegas Aces), Breanna Stewart (New York Liberty), Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Brittney Griner (Phoenix), Alyssa Thomas (Connecticut Sun), Napheesa Collier (Minnesota Lynx), Jewell Loyd (Seattle Storm), Kelsey Plum (Las Vegas), Jackie Young (Las Vegas), Sabrina Ionescu (New York), Chelsea Gray (Las Vegas) y Kahleah Copper (Phoenix).

Por su parte, Clark y Reese estarán acompañadas en el conjunto de la WNBA por DeWanna Bonner (Connecticut), Aliyah Boston (Indiana), Allisha Gray (Atlanta Dream), Dearica Hamby (Los Angeles Sparks), Brionna Jones (Connecticut), Jonquel Jones (New York), Kayla McBride (Minnesota), Kelsey Mitchell (Indiana), Arike Ogunbowale (Dallas Wings) y Nneka Ogwumike (Seattle).

Este duelo del All-Star de la WNBA tendrá además un punto especial de picante después de que hubiera cierta controversia en EE.UU. por haber dejado a Clark fuera de la selección para los JJ.OO.

La selección femenina de EE.UU. domina con enorme contundencia el baloncesto femenino internacional, tanto que ha ganado la medalla de oro en todos los JJ.OO. desde Atlanta 1996.