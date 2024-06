Calais Campbell, de Dolphins, a la caza de Von Miller como el mejor en capturas en la NFL

Redacción Deportes, (EFE).- Calais Campbell, tackle defensivo de 37 años y nuevo refuerzo de los Miami Dolphins, afirmó que escogió al equipo de Florida para la temporada 2024 porque ahí demostrará que está a la altura de Von Miller y Cameron Jordan, jugadores en activo con mayor número de capturas de quarterback en la NFL.

“Esa es una gran razón por la que firmé, porque siento que hay una muy buena oportunidad aquí. Creo que esta defensa será excelente. No quiero volverme demasiado loco, pero será una defensa sobresaliente”, aseveró el veterano defensa luego de firmar este martes su nuevo contrato.

En 16 años de carrera, Campell acumula 105.5 capturas de mariscal de campo, la tercera cifra más alta entre defensivos activos de la NFL. Sólo lo superan Von Miller, apoyador de 35 años de los Buffalo Bills, quien suma 123.5; y Cameron Jordan, ala defensiva de 34 años los New Orleans Saints, quien presume 117.5.

Campbell llegó a la NFL seleccionado en la segunda ronda del Draft 2008 por los Arizona Cardinals, equipo en el que permaneció hasta 2016.

En 2017 pasó a los Jacksonville Jaguars, con los que estuvo dos temporadas. Jugó otros dos años con los Baltimore Ravens. La campaña pasada actuó para los Atlanta Falcons.

A lo largo de este tiempo ha sido seis veces Pro Bowl y reconocido con el premio ‘Walter Payton Man of the Year’, en 2019.

Su llegada a los Dolphins fue influenciada por el coordinador defensivo del equipo, Anthony Weaver, con quien trabajó en su paso por los Ravens.

“Tenía a varios equipos interesaros en llevarme, pero la razón principal por la que vine fue porque creo en Anthony Weaver como entrenador, con quien tengo una gran relación. Hablamos mucho. Sabe de lo que soy capaz, entiende mi mente, cómo veo el juego y lo más importante; confía en mí”, subrayó el nacido en Denver, Colorado.

Campbell cumplirá 38 años el 1 de septiembre, por lo que reconoció que el adiós al fútbol americano está cerca.

“Pensé en retirarme, pero me siento saludable y listo para jugar al más alto nivel. Los últimos años los pasé dando todo, trato de vaciar el tanque para que si quiero retirarme al final del año pueda decir que le di al fútbol todo lo que tenía”, puntualizó.

Aunque antes del adiós buscará ganar un Super Bowl.

“No he tenido la oportunidad de estar en ese gran juego. Eso es una parte importante para seguir, creer que este equipo tiene una oportunidad y creo que puedo ayudar a lograrlo”, concluyó. EFE

