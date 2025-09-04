California, Oregon y Washington forman alianza sanitaria en respuesta a Trump por vacunas

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- California, Oregón y Washington anunciaron una alianza sanitaria que coordinará las recomendaciones de vacunación para los tres estados, en respuesta a los cambios que la Casa Blanca impulsa en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), responsable de emitir las directrices de vacunación para Estados Unidos.

En una declaración conjunta, el gobernador de California, Gavin Newsom, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, y el gobernador de Washington, Bob Ferguson, todos demócratas, aseguraron que el Gobierno del presidente Donald Trump ha convertido a los CDC en una “herramienta política” que conllevará graves consecuencias para la salud.

“El despido masivo de médicos y científicos de los CDC por parte del presidente Trump, y su flagrante politización de la agencia, constituye un ataque directo a la salud y la seguridad del pueblo estadounidense”, aseguraron los gobernadores.

En respuesta, los demócratas han creado la Alianza de Salud de la Costa Oeste para, según argumentan, garantizar que las políticas de salud pública de estos tres estados estén basadas en recomendaciones científicas, médicos y otros líderes de salud pública de confianza.

La coalición se anuncia después de que el presidente Donald Trump despidiera a la directora de los CDC, Susan Monarez, y de que ésta alegase que se trata de un despido “sin fundamento científico”; basado en que se opuso a acatar “órdenes imprudentes” sobre vacunas.

La Casa Blanca ha impulsado recientemente una serie de cambios sobre las vacunas: a principios de agosto, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., canceló unos 22 proyectos por un valor de 500 millones de dólares para el desarrollo de vacunas ARN mensajero, bajo la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), una categoría que incluye varias de las vacunas más eficaces contra la covid-19.

Los gobernadores demócratas ya habían criticado a Kennedy Jr. en junio pasado por destituir a los 17 expertos en vacunas del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización federal.

El anuncio de la alianza de los tres estados demócratas contrasta con el plan divulgado hoy por las autoridades sanitarias de Florida, que trabajan para acabar con la obligatoriedad de las vacunas en ese estado, dominado por los republicanos.