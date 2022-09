Cámaras de EEUU y Canadá en México piden evitar panel por conflicto del T-MEC

Ciudad de México, (EFE).- Las Cámaras de Comercio de Estados Unidos (AmCham) y de Canadá (CanCham) en México coincidieron este miércoles en que los tres países deben resolver sus diferencias con diálogo sin llegar a un panel de controversias, en medio de las consultas por la política energética mexicana y otros desacuerdos.

Los presidentes de las cámaras advirtieron que desaprovechar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sería “tirar por la borda” la posibilidad de construir prosperidad hacia adelante.

“La disyuntiva significaría una destrucción de valor ya generado en el pasado y sería tirar por la borda la posibilidad, el costo de oportunidad de no construir hacia adelante”, aseguró Enrique Zorrilla, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México.

Estados Unidos y Canadá solicitaron en julio pasado consultas bajo el T-MEC por las políticas nacionalistas en el sector energético de México, acusado de priorizar a las empresas del Estado en perjuicio de las extranjeras, que se suman a otros conflictos laborales y de interpretación en la industria automotriz por las reglas de origen.

Vladimiro de la Mora, presidente de la AmCham México, dijo que la discusión no debería ser si México forma parte o no del T-MEC por distintos intereses, sino “cómo acelerar esa integración (comercial y económica)”.

“En toda relación siempre va a haber diferentes ideas, diferentes entendimientos, pero lo importante es que haya ese diálogo para poder resolver”, comentó el líder de más de 1.200 empresas estadounidenses en México afiliadas a la AmCham.

De la Mora también sostuvo que “nuestro futuro sustentable hacia adelante va a depender de esta relación y necesitamos seguir acelerando esa integración” entre los tres países de Norteamérica.

El presidente de la CamCham, que alberga a 280 de las 6.000 empresas canadienses en México, aseguró que la relación comercial entre los tres países es “irreversible” y “se está profundizando”.

Zorrilla recordó que, en 2021, el T-MEC representó el 83 % de las exportaciones que hizo México con los socios de Norteamérica, el 46 % de las importaciones mexicanas y el 65 % de nuestro comercio total en la región.

Asimismo, De la Mora abundó que la relación comercial entre México y Estados Unidos, en la primera mitad de 2022, ascendió a los 2.000 millones de dólares diarios, por lo que afirmó es “de las más grandes a nivel global”.

LEYES CLARAS PARA POTENCIAR LA REGIÓN COMO PILAR GLOBAL

El presidente de la AmCham México también manifestó que la promoción del país, sus recursos y sus potencialidades, así como “la vigencia consistente de leyes claras” pueden atraer mayor inversión en energía a México y posicionar a Norteamérica como líder de la transición energética global.

“Es una relación a largo plazo y en la parte de energía necesitamos empezar a hablar del polo Norteamérica y el polo de Norteamérica tiene todo para ser el líder en la transición energética global”, afirmó De la Mora.

Sus declaraciones ocurren después de que este lunes una comitiva del Gobierno estadounidense, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, acudió a la capital mexicana para invitar al Gobierno de México para participar en un paquete de inversiones de producción de semiconductores y electromovilidad. EFE

jsm/ppc/ads

(foto)