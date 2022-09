Cambio en el plan de estudios: oportunidades para combatir el rezago educativo

Red de escuela canadienses buscan expandirse para beneficiar a los estudiantes en México

NotiPress.- Tanto el sistema educativo en México como en América Latina no registró avances destacables desde 2013, de acuerdo con el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019). Además, se puntualizó que antes de la pandemia, más del 40 por ciento de los estudiantes de tercer año y más del 60% de los de sexto, no alcanzaban los niveles mínimos de competencias fundamentales en matemáticas y lectura. En ese sentido, Maple Bear busca introducir el plan de estudios canadiense en la región.

De acuerdo con el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA 2018), Canadá se encuentra en la posición número 6 a nivel mundial. Por su parte, México está en el lugar 53, siendo el país con peor registro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Considerando lo anterior, Mateo Cuadras, director de Expansión de Maple Bear comentó en exclusiva con NotiPress que por medio de su red de colegios se ofrece “lo mejor del plan de estudios canadiense”.

“Nosotros ofrecemos técnicas de bilingüismo por inmersión y esto significa que nosotros no damos clases de inglés, enseñamos en inglés”, aclaró el directivo. “Adicional a esto utilizamos metodologías de vanguardia como ‘Student Centered Learning’, ‘Play Based Learning’ y ‘Inquirie Based Learning’ que permiten desarrollar los ‘soft skills’. Al aprender las habilidades blandas, según explicó Cuadras, se puede preparar al estudiante para continuar con su carrera académica o profesional dentro de su país o fuera de este.

Cuadras dijo que la red de colegios planea abrir una nueva sede en Monterrey, Nuevo León a finales de año. La ciudad regiomontana fue seleccionada por ser el segundo mercado más grande de México, pues genera cerca de 100 millones de dólares anualmente, de acuerdo con el directivo. Además, es una ciudad que está en crecimiento económico y tecnológico de la mano de grandes empresas a nivel mundial.

Actualmente, la ciudad regiomontana cuenta con más de 400 mil estudiantes en escuelas privadas. Sin embargo, el director de expansión dijo que es “indispensable forjar a las próximas generaciones a ser asertivas, con capacidad de liderazgo, inteligencia emocional, y eso no se está implementando en otros lados”. En ese sentido, la red de colegios canadienses permitiría crecer la ciudad regiomontana al crear a los futuros líderes globales. Asimismo, Maple Bear cuenta con 49 mil 235 estudiantes, y tiene presencia en 33 países, 400 propietarios y más de 500 colegios alrededor del mundo.

Por medio de la educación canadiense, los estudiantes podrán consolidar el idioma inglés, el cual es una necesidad en el mundo globalizado, sobre todo en las ramas de ingeniería y tecnologías de la información. Además, Canadá es reconocida por su participación en matemáticas, ciencias, lecturas, inclusión, soft skills y globalización, destacó el directivo.

Tras su participación en Expo Franquicia, Mateo Cuadras explicó que cuenta con siete escuelas distribuidas en diferentes estados de México, tales como Chihuahua, Pachuca, Puebla, Querétaro y Hermosillo. Pero, Maple Bear busca acelerar su crecimiento durante lo que resta del 2022 abriendo cinco escuelas a finales de 2022.