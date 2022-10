Cambios y opciones de Planes de Salud para el 2023

El periodo Anual de Enrolamiento de Planes de Medicare AEP 2023 comenzó el 15 de octubre de 2022 y se extiende hasta diciembre 7 de 2022.

¿Cuándo podemos inscribirnos en un plan?

Cada año, las personas que son beneficiarios de Medicare, cuentan con el Periodo Anual de Inscripción que se extiende desde octubre 15 a diciembre 7. En este tiempo las personas podrán revisar y revaluar su plan actual, cambiar su plan de recetas, cambiar su plan de Medicare Advantage, añadir un nuevo plan o cancelarlo. Los cambios hechos en el Periodo Abierto de Inscripción comenzarán a tener efecto en enero primero del 2023. Si su plan actual está siendo ofrecido el próximo año y no desea hacer cambios, su plan se renovará automáticamente. Recuerde la importancia de revisar su plan cada periodo abierto; asegúrese que sus doctores y hospitales de preferencia estarán cubiertos el próximo año, así como también los medicamentos importantes para usted.

Las personas que estén calificando para Medicare por primera vez, cuentan con el Periodo Inicial de Inscripción (IEP) que abarca 7 meses: Los 3 meses antes de cumplir 65 años de edad, el mes de su cumpleaños 65 y los siguientes 3 meses después de cumplir 65 años.

Hay algunas circunstancias especiales en donde podríamos calificar para enrolarnos en un plan en cualquier parte del año. Por ejemplo, si nos mudamos a otro estado o ciudad en donde nuestro plan actual no sea ofrecido, si calificamos para algún tipo de ayuda extra del Estado o Seguro Social o si perdemos esa ayuda, al terminar la cobertura del plan de un empleador, tener alguna condición crónica, entre otras.

Cómo calificar:

Para calificar para Medicare tenemos que cumplir ciertos requisitos:

Al cumplir 65 años, si es ciudadano estadounidense o con residencia permanente, por lo menos por 5 años consecutivos y ha tenido una vida laboral pagando los impuestos (taxes) de medicare y acumulando los puntos reglamentarios (40 puntos mínimos).

Si tiene alguna discapacidad aprobada, 24 meses después de la aprobación podrá tener la cobertura de Medicare, si cumple con los requisitos establecidos. En algunas otras circunstancias especiales podríamos accesar más rápido a la cobertura de Medicare si la persona padece de fallo renal y esclerosis múltiple.

Cuáles partes incluye el Medicare

Medicare Parte A

Nos ofrece el 80% de cobertura en el hospital mientras estamos internados. El beneficiario de Medicare es responsable del 20% y deducibles. El deducible de la parte A para 2023 es de 1,600.00 dólares, válidos para un periodo de 60 días. Después de 60 días estando internado el cliente pagará un co-pago por día. Algunos servicios en la estadía del hospital tendrán un co-pago específico dependiendo de cuánto tiempo estemos en el hospital. Medicare parte A también paga por servicios en el Hospicio o en un Centro de Rehabilitación.

Si usted o su esposo(a) han pagado los impuestos (taxes) de Medicare en su vida laboral, por lo general no tendrán que pagar una prima de la parte A. Si no cumple estos requisitos tendrá la opción de pagar una prima mensual. Si cumple con los requisitos establecidos para calificar para la parte A, (al menos 40 créditos) su inscripción será automática al cumplir 65 años.

Medicare Parte B:

Medicare parte B le ofrece el 80% de cobertura para las visitas a doctores primarios y especialistas, así como también servicios de entrada y salida el mismo día en el hospital (servicios ambulatorios). Los beneficiarios de la parte B serán responsables de pagar el 20% de algunos de los servicios recibidos y el deducible de la parte B una vez por año. Para 2023 el deducible de la parte B se espera que sea de 226.00 dólares.

La parte B tiene una prima o pago que será deducida de su cheque del seguro social. Actualmente la prima de la parte B es de 170.10 por mes para 2022 y se espera un 3% menos para 2023. La prima de la Parte B bajará a 164.90 a partir de enero 1º de 2023. Algunas personas califican para que el Estado pague parte o toda la prima de la parte B, dependiendo de sus ingresos y otros recursos. Hay otras personas que tendrán que pagar una prima más alta por la Parte B, si sus ingresos sobrepasan los límites establecidos por el Seguro Social. Para 2023 el límite de ingresos para pagar la prima más baja es 97,000.00 dólares anuales para una persona soltera y 194,000.00 para una pareja. Si sus ingresos sobrepasan estos montos, la prima de la parte B será ajustada dependiendo de su ingreso.

Hay personas que pueden retrasar el comienzo de la parte B, sin ser multados, si aún están trabajando y su empleador ofrece una cobertura médica que no requiere la parte B, siempre que esta cobertura sea tan buena como la cobertura de Medicare. Si las personas no se registran en la parte B cuando primero califican y no tienen esta excepción de estar cubiertos por el empleador, pagarán una penalidad del 10% de incremento en la prima mensual, por cada 12 meses de retraso en la registración.

Note que Medicare parte A y B no ofrecen cobertura de medicamentos en las farmacias. Para este fin, las personas deben adquirir un Plan de Recetas, o Medicare parte D, o adquirir las recetas a través de un plan de Medicare Advantage o Medicare parte C.

También es importante notar que Medicare no cubre el 100% de los servicios ofrecidos en el Hospital y en los doctores, por eso es importante conocer los planes disponibles para complementar las coberturas de Medicare

Medicare Parte D:

Cubrirá los medicamentos recetados por el doctor, en las farmacias. Hay múltiples planes de recetas; cada uno cuenta con un formulario o lista de medicamentos cubiertos por ese plan. Cada medicamento es a su vez clasificado en diferentes categorías, dependiendo si es genérico o nombre de marca original. Consecuentemente, cada medicamento podrá pagar un co-pago o porcentaje, dependiendo de su categoría. Los planes de recetas tendrán una prima o pago mensual y usualmente un deducible al inicio del año. Para 2023 el deducible standard del plan D es de 505.00 dólares. Antes de enrolarse en un plan de recetas es importante revisar todos los aspectos importantes para usted, como prima mensual, deducible anual, co-pagos de medicamentos genéricos y de marca original y verificar si sus medicamentos están en el formulario del plan en cuestión.

Medicare Parte C o Medicare Advantage.

Los planes de Medicare Advantage son ofrecidos por compañías de seguros privadas que tienen contrato con Medicare para ofrecer planes. Por ley los planes de Medicare Advantage tienen que ofrecer todos los servicios ofrecidos por Medicare y ofrecen algunos servicios adicionales que no son ofrecidos por Medicare. También el Medicare Advantage combina los servicios de Medicare Parte A, (Hospital) Medicare Parte B (Doctores) y en muchos casos Medicare Parte D y algunos beneficios adicionales. Ejemplo de esos servicios son: Beneficios Dentales, transporte para citas médicas, productos de ventas sin recetas (OTC), los planes de recetas o Medicare parte D, Membresía de gimnasios, entre otros. Cada plan de Medicare Advantage tiene su network o lista de doctores y normas que el beneficiario debe seguir.

Medicare complementario o Medigap plans.

Los planes de Medicare Complementario cubrirán todo o parte del 20% y deducibles no cubiertos por Medicare, dependiendo del plan escogido. En esta situación, Medicare será seguro primario y Medicare complementario será secundario. Cuando escogemos este tipo de plan se tendrá que escoger un plan de recetas o Medicare parte D, de forma separada. Además, cualquier beneficio adicional como dental y visión, tendrá que ser añadido como plan adicional y pagará una prima adicional mensual.

Mercado de Seguros ACA (Obama Care)

Si tiene menos de 65 años y aun no califica para Medicare, podría aplicar en el Mercado de Seguros, u Obama Care para familias e individuos. Este Periodo Abierto estará también disponible desde noviembre 1º y hasta enero 15 del 2023. Texas es uno de los estados con mayor número de personas no aseguradas. Muchas familias e individuos que podrían calificar para planes de excelentes coberturas y precios, pudieran estar perdiendo la oportunidad de disfrutar esta protección por no aplicar a tiempo. Asegúrese de revisar su plan de salud para 2023.

