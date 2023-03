Camila Sodi y Carolina Yuste viven amor en amistad en la serie “Sin huellas”

Ciudad de México, (EFE).- La actriz mexicana Camila Sodi y la española Carolina Yuste protagonizan la serie “Sin huellas”, que se estrenó el pasado 17 de marzo en Prime Video y en cuyo rodaje vivieron el valor del amor en la amistad, aseguraron en entrevista con EFE.

“’Sin huellas’ es una gran historia de amor de amistad. En las series o películas parece que si no existe la trama sexoafectiva es como si no hablásemos de amor, pero hay muchos tipos de amor ”, dijo a EFE Yuste, ganadora del Goya por su papel en “Carmen y Lola” (2018).

Sodi coincidió con ella y dijo admirar el trabajo de su compañera, pues da vida a Desi, una mujer gitana, cuando ella no lo es.

“Ver a esta señora (Yuste) trabajar todo un acento distinto, toda una manera de hacer y crear un personaje gitano, para mí, fue hermoso de ver”, compartió Sodi, reconocida por su participación en proyectos como “Luis Miguel: La serie” o “El exorcismo de Carmen Farías” (2021).

UN MISTERIO EN PANTALLA

La serie relata la historia de Desi (Yuste) y Cata (Sodi), dos trabajadoras domésticas que encuentran un cadáver en la mansión que acaban de limpiar, convirtiéndose en las perfectas culpables y teniendo que escapar de la policía, de unos sicarios rusos y de una familia de millonarios.

Ante esta compleja situación, no les queda más que estar unidas, y esta unión es, consideraron, uno de los puntos fuertes de la serie.

Pero también lo es la mezcla de géneros. En “Las huellas” hay thriller, acción y hasta western.

“Es este gozo y placer de estar en una línea fina, que es la comedia disparatada y la verdad absoluta. Es como un trapecio de circo: no te quieres ir ni para un lado ni para otro, pero está tan bien escrita y estábamos cobijados por actores tan maravillosos que fue muy fácil y gozoso el proyecto”, consideró Sodi.

Para ambas, trabajar en esta serie fue “muy divertido y muy agotador”, una experiencia llena de aprendizajes y esfuerzos.

También fue un lugar de disfrute, no solo por los choques culturales y las diferencias en el lenguaje de ambas, sino por el reto de moverse entre varios géneros que resultó ser, compartió la española, “como surfear”.

“Tienes que subir cuatro marchas a la interpretación pero a la vez que resulte creíble, que esté conectado y desde la verdad, y fue sorprendente porque creo que esa mezcla de códigos se instauró desde el principio”, relató Yuste.

Sodi y Yuste comparten reparto con Silvia Alonso, Borja Luna, Álex Gadea, Adrian Grösser, Adriana Torrebejano, Leonardo Ortizgris y Pastora Vega.